Esposa de titular de SEV defiende búsqueda de cargo en IVAI; “tengo trayectoria”

La titular con licencia de la Unidad de Transparencia del Congreso de Estado, Liliana López Coronado, rechazó que vaya a “prestarse” al Gobierno para que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) sea “a modo”.



Este viernes acudió a su entrevista como aspirante a comisionada del organismo, reconociendo que su intención está generando críticas de la oposición en ese y otros sentidos



Al respecto, añadió que no es la única titular del área de transparencia en un ente público que busca ingresar al Instituto como comisionada, dentro de la convocatoria que abrió la actual LXV Legislatura.



“Es un punto crítico porque las personas que son aspirantes a desempeñar dicho cargo son personas que laboran en diferentes unidades de transparencia; no únicamente aquí (…). Cuando tú entras a desempeñar un cargo tú ya debes ir con los valores para poder desempeñar dicho cargo de la mejor manera”, declaró.



Además, reconoció que el ser esposa del Secretario de Educación, Zenyazen Escobar García le está generando ataques, pero subrayó que no existe impedimento legal para que compita.



Detalló que este jueves 19 de marzo solicitó licencia y su separación de la Unidad de Transparencia podría ser efectiva hasta que concluya el proceso de selección por parte de la Comisión.



“Cuando eres parte de familia, amigos o de personas cercanas a la función pública estás ante esta situación de críticas y demás; pero yo sí quisiera mencionar algo que es importante. Independientemente de ser la esposa, yo soy Liliana, soy licenciada en Derecho, cuento con una maestría en Derecho de amparo y tengo una trayectoria en la gestión pública”.



Añadió que elle ha trabajado toda su vida, fue madre joven y se ha desempeñado en diversos cargos, por lo que cuenta en la capacidad para desempeñarse en cualquier puesto, tal es el caso de comisionada del IVAI.



López Coronado dijo que personalmente considera que en las zonas rurales e indígenas no se cumple con el Derecho de acceso a la información por falta de presupuesto y otras cuestiones que se deben de cambiar, lo que se convertirá en unos de sus objetivos de ser elegida comisionada.



Añadió que los ciudadanos en zonas rurales generalmente son los más vulnerables, pues están sujetos a robos de identidad y documentos como credenciales de elector, situaciones que en su opinión se requiere un cambio.



Recordó que la convocatoria tiene varios filtros, además de que el pleno del Congreso tiene que votar para elegir al próximo comisionado del IVAI que relevará a Yolli García Álvarez y finalmente es necesaria la ratificación del Gobernador, Cuitláhuac García.



“Creo que todo esto está siendo legítimo y democrático. Si yo no ocupo el cargo espero que sea una persona totalmente cabal, capaz y con valores. Porque para cuestiones de transparencia se requiere”, aseveró.