Establecen reglas del fondo permanente de seguridad para estados y municipios

Con la finalidad de fortalecer la intervención de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, para el próximo año, el Ejecutivo Federal establecerá un Fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.Este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anexó al Decreto que reformó, añadió y derogó diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, la facultad que tendrá, que será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, y en ningún caso tendrá el objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de Gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.El anexo publicado en el Diario Oficial de la Federación refiere que el Fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin.Y se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un 25 por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.El anexo también señala que la intervención de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública será extraordinaria sólo cuando se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil.Será regulada para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma.Su intervención será subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública sólo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas.También será fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas.Asimismo, el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.Además, a partir de este viernes y en un plazo no mayor a 60, deberá integrarse una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión, que estará vigente por 9 años, en tanto, la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.