Estado debe brindar seguridad a todos, no sólo a candidatos: Consejera del PAN

El estado debe brindarnos seguridad a todos, no solo a los candidatos, estamos viviendo un año desastroso en el manejo de la seguridad, estamos al borde del cataclismo en la seguridad, pero también en la salud, afirmó la consejera nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Alma Rosa Hernández.



Tras lamentar los asesinatos de dos mujeres en Cosoleacaque y un hombre en Úrsulo Galván, dos de ellos precandidatos a alcaldías por MORENA, la entrevistada lamentó que la ciudadanía está "dormida" y vea como algo normal la violencia y no se sorprenda de nada.



Por otra parte, dijo que no es posible que el gobierno politice el tema de las vacunas, cuando ni siquiera se ha inmunizado a médicos, enfermeras y demás personal de salud.



"Al personal de salud no lo están involucrando, menos a médicos de servicio privado, se tiene que abrir el abanico de posibilidades, el que tenga dinero que compre la vacuna y el que no tenga dársela, hay que acabar esto rápidamente, es una mezquindad lo que se está haciendo con las vacunas".



Agregó que ya todo el sector salud debería estar vacunado y todavía ni acaban con ellos y van con personas de la tercera edad.