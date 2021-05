Estalla Américo ante inundaciones: Xalapa sufre por “valemadrismo” de MORENA

Al reunirse con vecinos afectados por las intensas lluvias de este miércoles, el candidato a diputado federal, Américo Zúñiga Martínez, lamentó el descuido de las actuales autoridades municipales al no dar mantenimiento a las atarjeas, tragatormentas, resumideros y colectores, lo que ha provocado inundaciones en calles y avenidas de la capital, afectando el patrimonio de cientos de familias xalapeñas.



“Hoy Xalapa está sufriendo por las afectaciones del olvido, del valemadrismo y por las afectaciones de un gobierno que no da mantenimiento y que no limpia”, refrendó el candidato de la coalición “Va por México”, al acercarse a familias que pedían ayuda y que fueron abandonadas por la autoridad municipal.



En la Privada Adolfo López Mateos de la Colonia Los Arenales, una de las muchas afectadas, los xalapeños comentaron la autoridad hace oídos sordos de sus peticiones “y en situaciones de emergencia nos deja solos y en el desamparo”.



Zúñiga Martínez lamentó que el Ayuntamiento del morenista Hipólito Rodríguez Herrero desapareciera la póliza de Mi Hogar Seguro, un programa que implementó para beneficiar a todas las familias que pagaran puntualmente su predial y para todos los xalapeños que se vieran afectados por contingencias hidrometeorológicas.



“Durante mi gestión como alcalde de la ciudad, miles de familias recibieron apoyos económicos ante afectaciones por lluvias o deslaves. Realizamos una inversión millonaria para la construcción de infraestructura hidráulica que evitara inundaciones, pero para estar cerca de la gente, en el momento de la afectación creamos Mi Hogar Seguro y el actual gobierno municipal lo desapareció de un plumazo”, indicó.



“Como Diputado federal habré de hacer que Mi Hogar Seguro sea una política publica permanente de los municipios de todo México, para que ninguna persona sufra lo que hoy están sufriendo, por el descuido de una autoridad al no haberle dado mantenimiento y limpieza a las atarjeas, a los traga tormentas, a los sumideros y a los colectores”, concluyó.