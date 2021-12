Gran inconformidad ha causado a ciudadanos que tienen la necesidad de sacar su licencia de manejo y se encuentran con la sorpresa de que no hay sistema y será hasta el próximo lunes ya de año nuevo y con el temor de que tampoco tengan sistema.Los usuarios se quejan de que el módulo de licencias de Plaza Museo se encuentra cerrado y el módulo de Plaza 20 ubicado en 20 de Noviembre no hay sistema.Algunos automovilistas cuentan ya con su licencia vencida y tienen que salir de viaje o retornar a sus destinos a otros estados donde trabajan.El argumento del personal de módulo de Plaza 20 es que no tienen sistema y sería hasta el lunes y no hay seguridad de que así vaya a ser.