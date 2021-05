Estallan contra Hipólito Rodríguez; “no hizo nada” para dar con desaparecidos

La integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz, María Elena Gutiérrez, quien busca a su hijo Rafael Espinosa, desaparecido el 15 de agosto de 2013, criticó que el Ayuntamiento de Xalapa dejó mucho qué desear a los familiares de desparecidos.



“El Alcalde no ha hecho nada por los panteones. Hipólito quitó un acuerdo que venía de la administración anterior y que nos iban a dar un espacio de Panteón Ministerial y él dijo que ya había caducado el acuerdo”, dijo.



Aseguró que el panteón Palo Verde es un lugar donde "hay tiradero de cuerpos", pues ahí llegan restos humanos directamente de periciales sin ninguna identificación.



"Tenemos una lista oficial desde el 2010 hasta el 2016, de cuerpos que están inhumados pero no tienen carpetas claras para identificar, entonces la fosa común no es una fosa de resguardo, es una fosa clandestina. Para todos queda claro que periciales y los responsables del Panteón Municipal saben del cochinero que hay".



Comentó que la administración municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE) no les han dado los accesos para que se hagan las investigaciones en las fosas que se encuentran en dicho cementerio.