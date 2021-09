Están desesperados por agua, en Los Prados; CMAS Xalapa se pone “déspota”

Buen día, señor Director:



El motivo del presente correo es para denunciar la falta de agua recurrente en la colonia Los Prados, de Xalapa. Durante todos los meses que ha durado el famoso "tandeo" se nos prometió la distribución hidráulica con dos días de abastecimiento y dos días de "tandeo".



Me parece una burla que no conformes con cortar el agua los correspondientes dos días, sólo nos estén abasteciendo un día. Aún más, lo hacen en la noche, aproximadamente a medianoche, y sólo unas horas; calculo que son dos horas, porque en ocasiones, ni siquiera se llena mi tinaco.



Al reportar al "Call Center" de CMAS, las respuestas son las mismas: "están en tandeo, el día tal se restablecerá su servicio" o "si necesita apoyo de una pipa se le mandará" (la cual nunca llega), o mi favorita: "en el transcurso de la tarde debe llegar el agua".



En muchas ocasiones se les reitera que llevamos tantos días sin agua y su respuesta es la misma: "ya turnamos su queja al área operativa, ellos lo resolverán"... Y no se resuelve nada.



Todos los meses tenemos que sufrir incluso hasta 13 días sin agua, y la Comisión no resuelve el problema. Nos han insinuado que las tuberías de agua de nuestros domicilios podrían estar tapadas, pero esta situación no es real. Incluso se llegó por parte del "Call Center" de enojarse cuando pedimos su solución, llegando a ser déspotas y presuntuoso y colgar el teléfono de manera grosera.



Tengo compañeros de trabajo que viven en colonias cercanas a las llamadas "zonas ricas" de la ciudad, y que tal parece que para ellos el tandeo no existe, porque reciben agua todos los días sin ninguna restricción.



Pensé que la iniciar las lluvias y tener aguaceros torrenciales como en los días pasados, donde hasta inundaciones ha habido, podrían por lo menos respetar el tandeo que ellos mismos instalaron, pero la realidad es que no hay abasto del líquido. Al día de hoy tenemos ya una semana sin abasto y la situación se torna ya desesperada porque con esta pandemia, donde necesitamos más que nunca la higiene, no es posible realizarla de manera adecuada sin agua.



Por lo anterior, y a través de su prestigiado medio, exigimos a CMAS la solución a este grave problema, y que, al parecer, CMAS no tiene la intención de solucionar, a menos que haya la presión para que se solucione.



De antemano agradezco su atención, esperando que este correo contribuya a solucionar este grave problema.



Atentamente,



(...), vecino de la colonia Los Prados.