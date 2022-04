Este 20 de abril, Jorge Antonio Torres cumple 10 años de desaparecido

TE SEGUIMOS BUSCANDO ♥Él es JORGE ANTONIO TORRES CRUZ, desapareció el 20 de abril del 2012, desde entonces, no hemos parado de buscarlo, Jorge un muchacho de 46 años con muchas metas por cumplir, muchos planes por realizar, desapareció en la ciudad de Xalapa, Veracruz, desde ese día su familia, amigos no han parado de buscarlo desafortunadamente no hemos tenido la fortuna de tener pistas, hoy se cumplen 10 años de su desesperación.La familia no le desea esta pena a nadie, seguiremos buscando hasta encontrarlo porque él es importante, porque él es hijo, hermano, padre, tío, primo, sobrino, nieto, con un gran corazón, no descansaremos hasta dar con él y regresarlo a casa. Nos quitaron la paz que teníamos como familia, pero no dejaremos de buscarlo, él tiene quién lo busque durante años si es necesario, no pararemos hasta dar con él, si sabes algo, si sabes qué fue lo qué pasó no te quedes callado, haznos un anónimo, solo lo queremos de vuelta, tienes la suerte de poder abrazar a tu familia a tus padres, que pasará si mañana desapareces y ellos tienen que salir a buscarte, piensa en el dolor que tu familia sentirá, ayúdanos a dar con él y ayúdate a limpiar un poco tu alma.Su MADRE no descansará hasta saber dónde está, hasta tenerlo de regreso en casa.