Este 2020, La Perla recibirá un millón de pesos menos que el año pasado

Para este 2020, el municipio de La Perla contará con cerca de un millón de pesos menos, ya que sus recursos de arbitrios fueron recortados a esa cantidad, reconoció el alcalde Miguel Ángel Bautista García.



Precisó que el año anterior, el municipio recibió 60 millones de pesos en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), 18 millones en el Fondo de Aportación al Fortalecimiento Municipal (FAFM) y 20 millones en arbitrios, considerando su recaudación.



Sin embargo, mencionó, en el presupuesto que se otorgó al municipio para este 2020 y que aparece publicado en la Gaceta Oficial, los arbitrios se redujeron a 18 millones 600 mil, FAFM quedó igual y FISM tuvo un incremento de un millón de pesos, que no representa ni siquiera el 7 u 8 por ciento anual por la inflación.



El Alcalde dijo desconocer a qué se debe esta decisión, pues La Perla es un municipio considerado de alta marginación, por lo que espera que los diputados reconsideren esta situación.



Agregó que, de no ser así, le impactaría al Ayuntamiento, pues se tenía planeado comprar más unidades para la Policía Municipal y para el área de Limpia Pública.



No obstante, indicó que se seguirá apostando a la buena planeación, a la austeridad y a la mejor administración de los dineros.