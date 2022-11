Este año, 3 mil xalapeñas violentadas han pedido ayuda a Instituto de las Mujeres

El Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa ha atendido a cerca de 3 mil mujeres en lo que va del 2022, dio a conocer su directora Zaira del Toro Olivares.Detalló que desde total, el 80 por ciento son usuarias que han sido atendidas en anteriores ocasiones en temas psicológicos o jurídicos, y el 20 por ciento acudieron a pedir apoyo por primera vez.Tras invitar a las actividades que desarrollará el área a su cargo el próximo 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres; aseguró que los casos de violencia de género no han aumentado en la Capital, y hasta ahora han remitido al refugio municipal a algunas mujeres.“Hubo un caso solamente que vinculamos, afortunadamente la usuaria ya salió de este proceso, de esta situación de violencia y ahora está inserta en la dinámica de la vida”, destacó Del Toro Olivares.Aunque expuso que se busca que no solo un día que se hable del tema, sino que todos los días se cree conciencia y se contribuya en la prevención, disminución y erradicación de la violencia; detalló que el 25 de noviembre se realizará un concierto con causa con una orquesta de salsa femenil “Las Flores”.La funcionaria indicó que poder asistir a esta actividad musical, se podrá llevar un alimento no perecedero, un producto de limpieza o higiene personal, así como portar un distintivo naranja, y los productos que se recauden serán entregados al refugio municipal.“Con la intención de sumar con esto a que la estancia de las usuarias que hacen uso de este espacio (el refugio) estén de la mejor manera, poder contribuir de la mejor manera. Ese mismo día se lanza la convocatoria para la entrega de la medalla el 8 de marzo que es uno de las conmemoraciones que llevamos a cabo dentro del instituto y partimos con los 16 días de activismo”, ahondó.Finalmente comentó que se debe visibilizar y atender este tema que afecta a las mexicanas, al tiempo que insistió en la cero tolerancia a la violencia contra ellas.