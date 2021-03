Este año, celebración del Primer Viernes de Marzo será virtual, en Catemaco

El tradicional "Primer Viernes de Marzo" sí se realizará en Catemaco pero será virtual. No se convocará a la población a que asistan a la misa para despojarse de malas vibras y hacerse limpias, afirmó el brujo José Luis Baxin Mantilla “Ángel Blanco”.



Debido a la contingencia sanitaria y que no se permiten aglomeraciones, sólo participará un reducido grupo de personas que son parte del ritual que será transmitido a través de las redes sociales y a través de la cual, se mandará la sanación.



“Es la primera vez que se va a hacer la misa de manera virtual, para no perder la tradición que cada año llevamos los brujos de manera consecutiva. Se va a llevar a cabo el viernes a las 9 de la noche, sólo dos horas, vamos a hacer la misa de sanación y de protección”.



En la misa en la que no habrá sacrificios de animales, se pedirá por la sanación de la humanidad y se realizarán rituales para agradecer a la madre tierra.



El brujo señaló que en las predicciones del 2021 ven un año que seguirá aquejado por el COVID-19 pero también afectación por fenómenos naturales, como sequía y temblores.



"Habrá sanaciones, rituales a la madre tierra por tantos cambios, este año viene mucha sequía, calor, movimiento de tierra, hemos visualizado que lo de la pandemia no se va a ir, la situación económica será más difícil".



Esta temporada era importante para Catemaco porque personas de diversas partes llegaban a realizarse las limpias, sin embargo, ahora se espera menos derrama económica.



"No van a ir a recibir la limpia, a repelar la energía negativa, llevarse una protección para futuros problemas y sobre todo para la prosperidad y abundancia, eso es lo que nos está pasando, la derrama económica ha bajado un 70 por ciento, estamos en un 30 por ciento ahora, lo último que queremos es que se pierda la tradición", comentó el brujo Edwin Baxin "Unicornio Negro".



En rueda de prensa en Veracruz, los brujos invitaron a la población a seguir a través de sus páginas de Facebook las transmisiones el próximo viernes.