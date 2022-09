Este año nos toca dinero completo, dice PAN Veracruz ante recorte a partidos

El Partido Acción Nacional (PAN) esperará la notificación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la reforma al Código Electoral de Veracruz y redujo en 50 % el financiamiento público a los institutos políticos, para ver las acciones legales a promover, en caso de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) le recorte los recursos a partir de octubre de este año y no desde enero de 2023.En conferencia de prensa, su representante ante los órganos comiciales en el Estado, Ana Cristina Ledezma López, dijo que la resolución del tribunal estatal, luego de la apelación hecha por las toldas partidistas, sostiene que el dinero del ejercicio fiscal 2022 debe cubrírseles completamente."Esperemos a que esté publicada la sentencia de la SCJN, desconozco cómo él (Secretario de Finanzas) pretende presentar una modificación al presupuesto sin tener todavía la sentencia", comentó al señalar que antes de promover un amparo, tienen que ver los efectos del fallo emitido el pasado 1 de septiembre por los ministros.Cabe recordar que este domingo José Luis Lima Franco adelantó que por los meses de octubre, noviembre y diciembre, los partidos políticos dejarán de recibir cerca de 40 millones de pesos, al dar cumplimiento a la decisión del máximo Tribunal Constitucional del país.Ledezma López dijo además que todavía no pueden señalar si habrá un recorte de personal o reestructura al interior del Comité Directivo Estatal, aunque comentó que en su momento el Consejo Estatal, que es el encargado de aprobar el presupuesto, verá las acciones a tomar para palear esta probable crisis económica que enfrentarían.Recordó que con excepción de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y ahora Veracruz, los demás estados aplican el financiamiento a partidos nacionales como la marca la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE), por lo que esta medida de dejarlos sin dinero pretende "apretarlos" para debilitar su influencia."Está afectando la competitividad de los partidos políticos y la democracia en los estados (...) Ellos lo que pretende es apretar con el presupuesto para no tener voces de oposición", aseveró representante panista ante el OPLE y el INE.