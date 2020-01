Este año, quemarán a “La Violencia” para arrancar el Carnaval de Veracruz

La Violencia será la figura que se quemará como el Mal Humor en el marco del Carnaval de Veracruz 2020, misma que fue seleccionada a través de una encuesta en redes sociales, informó el presidente del Comité del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga.



Precisó que se recibieron diferentes propuestas, principalmente personajes políticos, sin embargo, no se quiere politizar las fiestas de la carne, por lo que se determinó quemar la inseguridad en donde se incluyen a los feminicidios, secuestros y asesinatos que son rechazados por los veracruzanos.



La figura que lleva el texto "No a la violencia" y es representada por un personaje robusto con una pistola y un cuchillo en cada mano.



"La Quema del Mal Humor con el texto 'No a la Violencia' en donde se enmarcan los feminicidios, los homicidios, la violencia y la guerra que están teniendo nuestras fuerzas armadas con la delincuencia en la República Mexicana y es un grito de Veracruz al mundo para decir que los mexicanos y los veracruzanos ya no queremos violencia", dijo.



Pérez Fraga aseguró que el quemar a la violencia, no tiene "dedicatoria" al Gobierno del Estado o a la Secretaría de Seguridad Pública, al contrario, se trata de un repudio que manifiesta la población.



"Tiene dedicatoria a nivel nacional la violencia. Siempre se quema algo que los mexicanos repudian, hicimos una dinámica en las redes, por supuesto tuvimos muchas propuestas de políticos, no hemos querido quemar nunca a un político porque cuando llegue un partido va querer quemar al anterior", dijo.



El artista "Faustino" fue el encargado del diseño de la figura de la quema del mal humor y es quien en los último 20 años se ha encargado de esta labor.