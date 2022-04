Este año, regresaría el “Soy Festival” a Xalapa

El evento cultural Soy Festival, que impulsó el exalcalde Américo Zúñiga Martínez durante su administración, podría realizarse nuevamente en este año.Así lo adelantó la regidora titular de la Comisión Edilicia de Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo, Minerva Salcedo Baca, quien añadió que para su realización por tercera vez se requerirá la participación de instituciones, organismos y la iniciativa privada.“Me he estado reuniendo con personal del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte, sí hay el interés, la preocupación de que se pueda llevar a cabo en este año, creo que para Xalapa serían condiciones óptimas el que se pueda realizar, sí es posible que se haga, nada más que tenemos que sumarnos muchos entes”, comentó en entrevista.Salcedo Baca dijo desconocer el monto de dinero que se requiere para hacerlo una realidad pero acotó que también deben participar organismos estatales y federales porque su organización no dependería únicamente del Ayuntamiento de Xalapa.“Tienen que participar diferentes instituciones, la iniciativa privada, organismos estatales, no depende sólo del Ayuntamiento; el Ayuntamiento tiene que dar las condiciones, sean de prensa, materiales, de todas las direcciones, de servicios”, puntualizó.La edil priista insistió que la Alcaldía Capitalina no podría asumir toda la inversión dada la magnitud del evento artístico y cultural."Tiene que ser con entes de todo tipo pero el municipio sí tiene que dar su anuencia y todas las facilidades, porque es un macroevento, porque estamos hablando de dos semanas de muchas actividades en lo cultural, en lo gastronómico, en todo tipo”, enumeró.De concretarse, afirmó, “será algo muy bello para Xalapa", estimando que pueda llevarse a cabo a mediados de año, para tener suficiente tiempo para organizarlo.“He platicado con personal del Consejo y me han dicho que ahorita ya no se puede hacer; si se pone de acuerdo el Ayuntamiento con ellos, se estará hablando, a lo mejor, en el mes de junio, julio a más tardar, porque ya después las condiciones climáticas ya no lo permiten”, abundó.Al considerar que a Xalapa le hace falta un evento de este tipo, con expresiones artísticas y que genere derrama económica importante, adicionó que los capitalinos necesitan actividades que realicen su cultura y tradición."El público está deseoso de ver actividades que, desgraciadamente, nos hemos privado de muchas de ellas pero, ahorita, ya se prestan las condiciones”, aseveró Minerva Salcedo Baca.