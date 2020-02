Este año, subejercicio será mayor con miras a elecciones, advierten

Por coincidir con un nuevo proceso electoral, al cierre del 2020 puede incrementar el monto del subejercicio en dependencias estatales y federales; alertó el diputado federal Jesús Guzmán Avilés.



"Viene peor: porque el año que entra ya hay elecciones y ya están ellos tratando de controlar no sólo Derechos Humanos, sino el Instituto Nacional Electoral (...) podemos esperar un mayor subejercicio", adelantó.



El Secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados sostuvo que, en el caso de las dependencias federales, cada una recibió la instrucción de no gastarse el dinero para captarlo a una bolsa con fines electorales.



"¿Por qué crees que no hay medicina para los niños y sí hay (dinero) para los jóvenes de las becas? Porque los jóvenes sí votan y los niños, no les interesan que se mueran: ya no van a votar", ironizó.



Guzmán Avilés reprochó la opacidad con la cual se desempeña el actual Gobierno Federal, al grado que tres cuartas partes de los contratos a nivel nacional se asignan "bajo palabra, para el cuate, para el amigo".



"Pero no hay un proceso de licitación y nadie sabe nada y sólo se da", recalcó y sumó esto a una complicidad con una mayoría de MORENA en las comisiones legislativas encargadas de vigilar el gasto.



A lo anterior, cuestionó la disparidad en la operación del denominado "Instituto para Recuperar lo Robado", al presumir la recuperación de más de 200 mil cuentas bancarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero sólo de ciudadanos comunes y corrientes", dijo; pero ninguna de narcotraficantes.



"No se sabe de quiénes son las cuentas", finalizó.