Este día de La Candelaria, visten a niño Dios como médico y enfermero

Con motivo del día de La Candelaria, en el mercado Coatzacoalcos comenzaron a vender niños Dios vestidos de médicos, enfermeros y hasta de cirujanos.



Lo anterior, explicó la comerciante Clara Durán, en reconocimiento a quienes han estado al frente de la pandemia de Coronavirus en esta ciudad.



En esta central de abastos se pueden hallar desde batas, estetoscopios, maletines médicos y todo lo que ocupa un doctor, haciendo énfasis de manera particular en el cubrebocas, herramienta para mitigar los contagios de COVID-19,



“Y ahorita, por la situación que estamos viviendo, están recurriendo al niño doctor, al niño de la salud, el médico cirujano y le estamos anexando el cubrebocas para que la gente se concientice que tenemos que cuidarnos todos”, dijo.



La dama puntualizó que no se adora a la imagen, sino que se respetan creencias de antaño.



Agregó que el costo de la vestimenta va desde los 150 pesos aunque el costo no incluye la silla donde va sentado el niño Dios.



“Es una tradición ya de muchos años aquí en México. No veneramos al muñeco sino lo que representa para las personas que no tienen la fe tan fuerte por así decir. Pero en sí, es a nuestro creador, a nuestro maestro Jesús”, mencionó.



Con esto los comerciantes buscan incentivar sus ventas que han estado bajas en 10 meses de la pandemia de Coronavirus.



“Se ha incrementado (la venta) pero no como otros años. Este año se quitó la tradición en otros lugares como en Nanchital, donde hacían la caminata de los niños Dios pero este año fue suspendida”, finalizó.