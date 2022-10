Este domingo, la obra “El Pez y la Mar” se presentará en el Teatro del Estado

Son dos únicas funciones las que presentarán de “El Pez y la Mar” este domingo en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado, a las 13:00 y a las 16:00 horas, propuesta escénica que además de teatro, incluye títeres y danza.Esta obra es de las seleccionadas de la convocatoria Encuentro de Arte Escénico, emitida por el Instituto Veracruzano de la Cultura, con el objetivo de apoyar las mejores propuestas para que los creadores lleguen al público.Responsable de este montaje de “El pez y la mar, títeres, teatro y danza”, es Producciones Hombre Gacela, que tiene en la asistencia técnica a Zyzlila Cruz, además de la participación del titiritero Guillermo Acevedo, el actor Cruz Armenta y las titiriteras-bailarinas Marisol Torres Goxcon, María Teresa Vázquez y Alioth Aguilar, con música original de Roel Osorio.Cuitláhuac Pascual, director de la puesta en escena y guionista indica que la obra se presenta ahora totalmente renovada, “después de su primera presentación en el 2014, cuando la estrenamos gracias a un apoyo del PECDA, otorgado a grupos artísticos. En esta ocasión meto el texto adaptado y nos dan el apoyo, lo que es un punto de partida para esta obra, fue puesta en escena con otro elenco”.Al hacer el recuento de sus presentaciones, menciona como lugares de presentación el Centro Cultural Atarazanas, del puerto de Veracruz; en la biblioteca “Carlos Fuentes” también dieron breve temporada; en Oaxaca, en ADN Arte y Cultura; Este año la reestrenamos en La Caja, con una propuesta revitalizada, llena de danza.“Ofrecimos la última temporada dentro del recién concluido Festival un Verano de Títeres, en el Rincón de los Títeres. Nuestra presentación ahí fue grata. Muy bien con los niños, quizá ellos no entienden la metáfora de Hemingway, pero la historia les llena. Desde la visión que ve la acción de los personajes. ‘¿les faltó pelea’, me dijeron los niños al finalizar la función. Y si, tienen razón, me cuestionó el porqué los peces no pelearon al ser pescados”.“Nadie debe quedarse sólo en la vejez, pero es una etapa inevitable. Es verdadera, por eso vemos a muchos ancianos que están botados, mendigando, por una causa u otra. El personaje de ‘El Pez y la Mar’, es fuerte, poderoso, el viejo Santiago presenta una actitud ante la vida que envidio, que ya quisiera. Cada día que se levanta lo hace pensando que es un nuevo día. Después de tantos días sin pescar, no se amilana, no piensa en todos los días pasados en que no logró pescar ni un pez. No se atormenta, sólo tiene el presente, un nuevo día en que se afirma ¡hoy sí pesco! El texto no es difícil, habla de un personaje sencillo, que se va al mar, a pescar, como una forma de vida”.“En esta nueva propuesta se ofrecen opciones, ahora con títeres y actores, ¿cómo llenamos el espacio del mar, ¡con danza!, son bailarinas las que ambientan el viaje de Santiago, ellas son mis personajes principales, que no dicen una sola palabra, pero son las que representan al mundo marino, en el que vive Santiago. Todo esto, de alguna manera, es una postura de vida, somos hermanos de los pescados”.“‘El Pez y la Mar’ es una relación de amistad entre niños y adultos. Son valores fundamentales tanto el cariño como el respeto a las personas mayores. Al escribir el texto mi preocupación principal fue pensar en la personas de la tercera edad, gente olvidada, relegada, que pocas veces se usa como personaje principal”.