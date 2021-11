Este domingo, se registraron 26 muertes por COVID en Veracruz

La Secretaría de Salud (SS) confirma 123 mil 308 (+ 17 nuevos) casos de COVID-19 acumulados en Veracruz, de 268 mil 311 estudiados.Tocante a contagios más recientes, se consideran activos 180 positivos y 160 sospechosos. En lo que va de la emergencia sanitaria ya son 108 mil 442 pacientes recuperados y permanecen en vigilancia 178.La dependencia contabiliza 14 mil 688 (+ 26 nuevos) fallecimientos, de los cuales 8 mil 929 han sido de hombres y 5 mil 759 de mujeres; además, reporta 131 mil 987 resultados negativos y 13 mil 016 sospechosos acumulados.Los mayores de 18 años que por alguna razón no han sido inmunizados, tienen que acudir a los siguientes lugares de 08:00 a 13:00 horas.· Alto Lucero.· Chinampa de Gorostiza.· Chocamán.· Coscomatepec.· Gutiérrez Zamora.· Ignacio de la Llave.· Ixhuacán de los Reyes.· Mecayapan.· Moloacán.· Otatitlán.· Ozuluama.· Tenochtitlán.· Vega de Alatorre.· Yanga.· Zongolica.23 de noviembre• Acultzingo.• Atzacan.• Coacoatzintla.• Cuichapa.• Manlio Fabio Altamirano.• Naolinco.• Pajapan.• San Rafael.• Santiago Sochiapan.• Tezonapa.• Tlalixcoyan.• Villa Aldama.Aquellos del grupo de 18 años y más, pendientes de la segunda dosis, deberán estar atentos para completar su esquema.Del 22 al 24 de noviembre· Álamo.· Tantoyuca.Del 22 al 25 de noviembre· Papantla.23 y 24 de noviembre• Minatitlán.• Pánuco.El director de Salud Pública, Salvador Beristain Hernández, advierte que permanecer en el hogar puede hacer la diferencia entre estar sano y contagiado con el virus SARS-CoV-2; esto porque con la cercanía de las festividades decembrinas empiezan los preparativos que incluyen salidas para realizar las compras.Así, el exhorto es a no bajar la guardia y seguir usando el cubreboca en todo momento, aplicar alcohol en gel y mantener la sana distancia; igualmente, no tocar ojos, nariz y boca, lavarse las manos con agua y jabón al llegar a casa y desinfectar los productos comprados.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas llama al 800 012 3456 y acude al hospital por algún evento de gravedad.