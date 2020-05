Este domingo, Veracruz tuvo descenso en nuevos casos de COVID-19

Continúan en aumento los casos positivos de COVID-19 en Veracruz; este domingo se registran mil 204 casos, el mayor número en 14 municipios, entre ellos las grandes cabeceras de la entidad. 123 veracruzanos han fallecido por este padecimiento.



Es decir, en un día, de sábado para domingo, las autoridades de salud acumularon 47 nuevos casos y 3 decesos.



Esto significa un descenso en el número de nuevos casos confirmados de un día para otro, pues de viernes para sábado se reportaron 108 nuevos casos y 9 defunciones.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del Estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado 3 mil 958 casos sospechosos; 2,126 han dado negativos y 628 se encuentran en investigación.



El 82% de los casos positivos a COVID-19 se acumulan en: Veracruz con 460, Coatzacoalcos 172, Poza Rica 96, Boca del Río 79, Minatitlán 42, Xalapa 23, Cosoleacaque 21, Córdoba 17, Orizaba 15, Alvarado y Tuxpan 14, Medellín y Papantla 13 y Tierra Blanca 11.



También Cosamaloapan, Fortín y San Andrés Tuxtla 10; Tihuatlán 9; Coatzintla, Martínez de la Torre, Misantla, Nanchital y Santiago Tuxtla 7; Acayucan, Agua Dulce, Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán y Jáltipan 6; Cerro Azul y Perote 5; Amatlán de los Reyes, La Antigua, Ayahualulco, Cazones, José Azueta y Tlacotalpan 4; Ángel R. Cabada, Coatepec, Cuitláhuac y Mariano Escobedo 3.



Los municipios que registran dos casos positivos son: Las Choapas, Coyutla, Jalacingo, Jamapa, Lerdo de Tejada, Maltrata, Oteapan, Puente Nacional, Río Blanco, Tamiahua, Tres Valles y Úrsulo Galván.



Mientras que sólo se registra un caso en: Actopan, Álamo, Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Chacaltianguis, Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Coscomatepec, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Hueyapan, Isla, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Magdalena, Miahuatlán, Naranjos, Nogales, Oluta, Pajapan, Pánuco, Paso del Macho, Pueblo Viejo, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Rafael, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tantoyuca, Tezonapa, Tlalnelhuayocan, Totutla, Uxpanapa y Yanga.



La funcionaria estatal señaló que 518 pacientes confirmados a COVID-19 se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria; 563 aún se encuentran en vigilancia y desafortunadamente 123 han fallecido.



Las defunciones se han presentado en 44 municipios: Veracruz 33, Coatzacoalcos 21, Poza Rica 10, Boca del Río 5, Minatitlán 4, Martínez de la Torre y Medellín 3; Las Choapas, Cosoleacaque, Mariano Escobedo, Misantla, Nanchital, Tamiahua y Tierra Blanca 2; Acayucan, Agua Dulce, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Atzacan, Ayahualulco, Catemaco, Cazones, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Coatzintla, Emiliano Zapata, Fortín, Jáltipan, Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Nogales, Orizaba, Pajapan, Perote, San Andrés Tuxtla, Tezonapa, Tihuatlán, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles y Xalapa con una defunción cada uno.



Destacó que las enfermedades más frecuentes que cursaban la mayoría de estos pacientes continúan siendo: hipertensión, diabetes y obesidad, entre otras; sin embargo, hay pacientes que no reportan ninguna comorbilidad.



“Por lo que enfatizamos, la enfermedad, aunque se ha presentado más en hombres; puede darse en cualquier edad, en ambos sexos; puede ocurrir en forma leve a moderada, pasarla en casa o requerir hospitalización; recuperarse o morir, por lo tanto, escucha, no te expongas al contagio, quédate en casa”, dijo.



A decir de Dulce Maria Espejo, el número de casos positivos aumenta y entre más intenso es, se coloca un color diferente a cada municipio en el mapa virtual.



“En la región centro, de marrón y café la zona conurbada Veracruz-Boca Del Río; Xalapa ahora ya en rojo; Alvarado, Medellín, Orizaba y Córdoba, en amarillo”, expuso.



Agregó que en la región sur-sureste continúa en color café la cabecera municipal de Coatzacoalcos, en rojo las de Minatitlán y Cosoleacaque y en amarillo Tierra Blanca.



Esto, mientras que en la región norte, se está expandiendo la transmisión; en la localidad de Poza Rica, continúa con incremento, en color café, pero ya en amarillo Papantla y Tuxpan, por ser las que aportan el mayor número de casos en esa zona.



Para finalizar, insistió en que día a día va en aumento considerable la cifra de casos positivos, por lo que recomendó no contribuir a la dispersión de la enfermedad: “quédate en casa”.