Este enero, toca a todo negocio xalapeño cumplir con refrendo

A partir de este mes de enero, todos los propietarios de negocios industrias y locales de prestación de servicios, deberán empadronarse en la Tesorería Municipal de Xalapa y obtener la cédula respectiva.En su caso, también deberán contar con la licencia de funcionamiento que corresponda, “ya sea que sus actividades las realicen en tiendas abiertas al público, en despachos, almacenes, bodegas, interior de casas o edificios o en cualquier otro lugar”.Así quedó establecido con la aprobación de diversas reformas al Código Hacendario para el municipio de Xalapa, misma que devolvió a la Tesorería Municipal la facultad de atención “al ciudadano interesado en invertir en el municipio”.Cabe destacar que la Cédula de Empadronamiento únicamente será expedida por la Tesorería Municipal, consistiendo en la autorización para unidades productivas con actividad económica de bajo riesgo (Giro comercial tipo A).Dicha área municipal también expedirá las licencias de funcionamiento para unidades productivas con actividad económica de mediano riesgo (Giro comercial tipo B), alto riesgo (Giro comercial tipo C) o riesgo potencial (Giro comercial tipo C +).Hay que recordar que esta semana los diputados locales aprobaron que en general toda actividad económica en Xalapa se empadrone en la Tesorería Municipal.“Las Cédulas de empadronamiento y/o licencia de funcionamiento deberán refrendarse durante el mes de enero de cada ejercicio fiscal, por lo que, en caso de su omisión, la autoridad municipal procederá a la sanción correspondiente y en su caso, a la clausura del establecimiento comercial”.Destaca que la Cédula o licencia sólo se mantendrá vigente durante el ejercicio fiscal correspondiente, hasta en tanto no se configure alguna de las causales de baja, previstas en los ordenamientos aplicables, así como cambio de giro o de domicilio, traspaso, cambio de razón social, suspensión temporal, cese de actividades y en general cualquier modificación a las condiciones de funcionamiento.Al respecto, se estableció que el inicio de actividades, la ampliación o el cambio de giro de los establecimientos o locales, serán autorizados por la Tesorería Municipal.Nuevos cobrosCabe recordar que el Ayuntamiento de Xalapa también establecerá nuevos cobros, como el uso de sanitarios, con lo que incrementaría en casi 100 millones de pesos los ingresos por impuestos y derechos.Hasta este 2022 las cédulas de empadronamiento o licencia de funcionamiento se tramitarán ahora en Tesorería Municipal y ya no en la Dirección de Desarrollo Económico.Entre los nuevos cobros destacan el uso de sanitarios públicos en inmuebles o áreas municipales y se establecen diversos montos para el uso de espacios municipales para espectáculos y comercios, como el caso de los mercados.En el artículo 249 se establece que los derechos por la ocupación de espacios serán calculados y pagados en Unidades de Medida y Actualización (UMA), para lo cual se agregaron las fracciones V y VI a dicho Código.Para el primer caso, las modificaciones establecen que, por la ocupación o uso de sanitarios públicos ubicados en inmuebles o áreas municipales, “se causarán y pagarán conforme a las cuotas, tasas o tarifas que, para cada caso, señale la Ley de Ingresos del Municipio, del ejercicio fiscal correspondiente”.En tanto que, para la ocupación temporal de inmuebles de propiedad municipal, en donde se presenten espectáculos públicos o similares, la reforma fija que se causarán y pagarán conforme a las cuotas, tasas o tarifas que, para cada caso, señale la Ley de Ingresos del municipio, del ejercicio fiscal correspondiente.“El pago de estas contribuciones, son independientes del pago que deben realizarse por concepto de los impuestos municipales que resulten aplicables”.