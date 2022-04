Este fin de semana, AMLO definiría si hay Tren Ligero o no para Xalapa

Será durante la gira de este fin de semana por Veracruz del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se podría definir si se construirá o no el Tren Ligero para Xalapa, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En la conferencia de prensa de este miércoles, el Mandatario estatal manifestó que “probablemente” el Ejecutivo federal tomará una decisión que dará a conocer este fin de semana.“Va a estar este fin de semana como lo dijo en una mañanera, yo creo que mañana lo vuelve a decir, yo creo que este fin de semana si los planes no cambian, ahí lo podría definir. De todas maneras, nosotros tenemos un plan B”, dijo.García Jiménez recordó que antes de concluir abril se debe definir este asunto, sin embargo, el Presidente tiene como objetivo concluir en su sexenio todos los “proyectos grandes” y no dejar pendientes.“Se requiere una inversión federal importante y el Presidente ha dejado en claro que los proyectos importantes deben quedar concluidos en su sexenio, este es uno de esos proyectos importantes y por los tiempos queda casi estrangulado, si el proyecto no se puede concluir en diciembre de 2023, se buscará otra alternativa”, reiteró.El Gobernador insistió en que se trabaja en un “Plan B” junto con el Ayuntamiento de Xalapa, para mejorar la vialidad en Lázaro Cárdenas que era parte del objetivo de la construcción de este proyecto, por lo que esperarán la determinación del Ejecutivo federal.