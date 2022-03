Este jueves se decide si se termina o sigue el Horario de Verano en México

Este jueves se decide si el Horario de Verano o cambio de horario se termina o sigue en México.El Horario de Verano se instauró en el país desde 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo y busca aprovechar la luz natural para ahorrar energía eléctrica.Sin embargo, la diputada perredista Olga Luz Espinosa propuso una iniciativa para eliminar el decreto por el que cada año se cambia de horario.De acuerdo con el proyecto, con la instauración del llamado horario de verano, que consiste en adelantar una hora el horario local el primer domingo de abril de cada año y retrocederlo, también una hora, el último domingo de octubre de cada año, se buscaba propiciar una importante disminución en la demanda de energía eléctrica, así como una reducción en el consumo de los combustibles utilizados para su generación, lo cual, a su vez, contribuirá a disminuir la emisión de contaminantes, sin embargo, ello no se ha logrado.Basado en el estudio “Horario de Verano. Antecedentes y legislación comparada”, de la Cámara de Diputados, advierte que las desventajas de la aplicación del horario de verano, son: Afectaciones negativas a las actividades escolares, impacto negativo en las actividades económicas, incremento de la inseguridad pública por las mañanas y ahorro económico no percibido en la factura eléctrica de los usuarios.En este 2022, los relojes se adelantarán el domingo 3 de abril y se volverán a retrasar el próximo domingo 30 de octubre, en caso de que no se elimine el decreto que propone la diputada perredista.Cabe aclarar que “esta medida entrará en vigor en la República Mexicana a excepción de los estados de Sonora y Quintana Roo, quienes no participan en el horario de verano, por lo que ambas entidades mantienen su respectivo horario”.