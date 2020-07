Este lunes, CEDH reinicia actividades de forma gradual y escalonada

A partir del lunes de la próxima semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reactiva de manera gradual, escalonada y responsable, los términos y plazos legales de su competencia.



La reactivación de actividades será en horarios y días escalonados con personal que no esté en condición de vulnerabilidad para integrar con ellos guardias de 1X1 día o con la periodicidad que determinen las personas Titulares, sin exceder nunca un 30 por ciento de ocupación en los centros de trabajo.



Hasta que las condiciones sanitarias, que el semáforo epidemiológico este en luz verde, se permitirá el regreso total del personal.



Se establecieron dos horarios laborales corridos, el primero de 10 de la mañana a 3 de la tarde y el segundo de 11 de la mañana a 4 de la tarde, a fin de evitar las aglomeraciones en los puntos de acceso y dar tiempo a la limpieza de la misma área.



El Plan de Reapertura Gradual de la CNDH contempla la integración de un Comité Responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las actividades para la “nueva normalidad” en el marco del COVID-19.



Dicho Comité vigilará que en la reapertura gradual y escalonada de actividades haya una reducción de aforos, reducción del personal en trabajo presencial, el uso obligatorio de equipo de protección personal, filtros sanitarios para la detección de síntomas antes del ingreso de cualquier persona al establecimiento, distanciamiento social dentro del lugar y dispensadores de gel antibacterial.



También identificar a la población en situación de vulnerabilidad (con enfermedades crónicas), de acuerdo a lo que reporten las personas Titulares de las Unidades Responsables, para asegurarse de que no se presenten a laborar hasta en tanto los factores de riesgo hayan desaparecido e implementar las medidas necesarias para ese efecto. Llevar un control (censo) de las personas contagiadas y sospechosas de contagio.



El regreso de personal se proyecta en un inicio, es decir en semáforo naranja, de no más de un 30 por ciento de la capacidad por área; y en semáforo amarillo, de un 50 por ciento de capacidad, siempre y cuando se asegure la sana distancia del personal mediante la adecuación de los espacios y áreas de trabajo conforme a las disposiciones relativas a la densidad humana máxima en ambiente intramuros y extramuros.



La CNDH proveerá dispensadores de alcohol al 70 por ciento o gel desinfectante base alcohol al 60 por ciento a libre disposición del personal en distintos puntos del centro de trabajo; tapetes sanitizantes o jergas saturadas con hipoclorito de sodio al 0.5 por ciento para la limpieza de las suelas de los zapatos, en todos los accesos y salidas de las áreas de trabajo; garantizará la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel higiénico y toallas desechables para el secado de manos; e instalará depósitos de productos desechables y de uso personal, distribuidos en todas las oficinas en cantidad suficiente.