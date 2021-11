Este lunes, el tercer intento de la FGR contra Anaya

Este lunes, el excandidato presidencial Ricardo Anaya comparecerá en audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.Será la tercera ocasión que la FGR intenta imputar al panista, quien, aunque comparezca por videoconferencia, deberá estar en el mismo sitio donde se encuentren sus abogados, pues en octubre pasado, en audiencia, los fiscales informaron al juez que existen registros de que Anaya salió del país y no ha regresado, razón por la que el juzgador lo conminó a conectarse desde territorio nacional.Derivado del avance en el semáforo epidemiológico de COVID-19, desde el 3 de noviembre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reinició las audiencias presenciales en los centros de justicia, por lo que es posible que el excandidato sea citado de manera física.En cualquiera de los dos casos, si la FGR logra que Anaya sea vinculado a proceso, puede solicitar al juez sujetarlo a prisión preventiva justificada mientras dura su proceso penal.El caso contra el panista derivó de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX, en la que señaló a 70 personas por actos de corrupción y con la que busca que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad para librar las acusaciones que enfrenta por Odebrecht y Agro Nitrogenados.De los 70 mencionados, el excandidato presidencial será el segundo en comparecer ante un juez para escuchar la imputación y las pruebas que la FGR tiene en su contra.En su denuncia, Lozoya dijo que fue instruido por Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, para entregarle 6 millones 800 mil pesos a Anaya para que votara por la reforma energética.El exdirector de PEMEX indicó que su exjefe de escoltas, Norberto Gallardo, fue el encargado de dar a Anaya dicha cantidad en 2014 en las instalaciones de la Cámara de Diputados.Sin embargo, el panista afirmó que en 2014 él no era diputado federal pero, de acuerdo con la FGR, en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados donde se aprobó la reforma energética, existe constancia de que el excandidato votó a favor de la modificación.La denuncia de Lozoya había servido al exfuncionario para negociar con la FGR un criterio de oportunidad y que los fiscales no solicitaran sujetarlo a prisión preventiva justificada, beneficio que disfrutó durante 15 meses. Luego de darse a conocer las fotos donde el exdirector de PEMEX aparece cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, la Fiscalía cambió la postura y desde el 3 de noviembre Lozoya permanece en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.Desde agosto pasado, la Fiscalía intentó, por primera vez, imputar al panista pero debido a que no había dado acceso a la defensa a la carpeta de investigación, el juez difirió la audiencia para octubre.Al ser notificado de la primera diligencia, Anaya informó que se autoexilió de México porque consideró que existe una persecución política en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.Para octubre, cuando se realizó la segunda audiencia, la FGR dio acceso a la carpeta de investigación pero apenas unos días antes de la cita los fiscales agregaron un legajo de mil hojas. Por ello, los abogados de Anaya indicaron al juez que requerían más tiempo para estudiar los documentos nuevos.