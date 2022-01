Este lunes inicia aplicación de segunda dosis a jóvenes de 15 a 17 años en Xalapa

A partir de este lunes inicia el proceso de vacunación de segunda dosis contra COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años; también aplicarán dosis a mujeres embarazadas y un refuerzo para adultos de 65 años, explicó el Delegado de los Programas del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.El funcionario señaló se aplicará la vacuna Pfizer, que fue la avalada por la COFEPRIS y la primera dosis que se les aplicó a este sector de la población; mientras que para el refuerzo de los adultos mayores se aplicará AstraZeneca.“Es del tres al cinco de enero, de 8 a 18 horas, estamos llamando para adolescentes de 15 a 17 años y embarazadas con al menos nueve semanas de gestación a la segunda dosis, recordar que aquí vacunamos con Pfizer”, dijo Ladrón de Guevara.En Xalapa se contará con tres módulos de vacunación: el Complejo Omega, la Escuela Normal Veracruzana y la Universidad Anáhuac, donde se inoculará de acuerdo con un orden alfabético:“Va a ser por letra, de la A a la G el día tres de enero, de la H a la T el cuatro y el cinco de enero va a ser de la Q a la Z y vamos a empezar con la Universidad Anáhuac como sede y vamos a tener ese mismo día la Normal Veracruzana y el Gimnasio Omega”.En el caso de los menores, deberán ir en compañía del padre, madre o tutor con identificación, así como el comprobante de la primera dosis; los adultos mayores también deberán llevar impreso su expediente de vacunación que se descarga de la página web “Mi Vacuna”.Manuel Huerta mencionó que también a partir de este lunes podrán acudir a vacunarse los ciudadanos que se encuentran rezagados con alguna dosis, así como también aquellos que no fueron inoculados; a este último sector se le aplicará la vacuna CanSino y el objetivo es lograr vacunar al 20% de población que está pendiente en la entidad.“Como es muy polivalente, un sitio de muchas vacunas, vamos a vacunar a los que no tienen ninguna vacuna con CanSino, los que más nos urgen son ellos el 20 por ciento o probablemente menos que no hemos vacunado en Veracruz, en Xalapa es menos. Vamos a tener para completar esquemas de vacunación segunda dosis Pfizer y Astra Zeneca, necesitamos presenten comprobante de primera dosis que se verifica en el sistema y va haber refuerzo Astra Zeneca para los mayores de 65 años que tengan cuando menos seis meses de la primera dosis”, finalizó el funcionario federal.