Este lunes inician tandeos de agua en Xalapa; CMAS llama a racionar el recurso

A partir de este lunes, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) iniciará los tandeos en el suministro del agua potable en la capital veracruzana, por lo que para enfrentar la temporada de estiaje que se avecina se establecerán los calendarios de la distribución hidráulica para que ninguna colonia capitalina enfrente problemas de abastecimiento del vital elemento.



De acuerdo a la información proporcionada, por el organismo operador del agua potable en la capital veracruzana la calendarización será publicada mes con mes en el link: cmasxalapa.gob.mx/distribucion-hidraulica y se lleva a cabo la ejecución del Programa Sectorización Hidráulica, el cual continuará durante todo este año, como un paso necesario para mejorar y optimizar el servicio que brinda la CMAS.



Se indicó que la distribución hidráulica por temporada de estiaje, con 48 horas por servicio por 48 horas sin servicio, se aplicará en los calendarios de Dos Macro Sectores y Cerro del Estropajo. El calendario de la Zona Alta y sus 3 Subsectores continuará con la misma dinámica de 48 horas con servicio por 24 horas sin servicio.



Los tiempos pueden tener variaciones ya que la distribución del agua -a diferencia de la energía eléctrica- no viaja en cuestión de segundos, el proceso de apertura y cierre conlleva una técnica que de hacerse de manera incorrecta se podrían producir fugas, golpes de ariete y daños a tuberías, se señala en un comunicado de prensa emitido por CMAS.



Según el análisis con datos recabados entre 2018 y 2020 de los aforos en las fuentes de abastecimiento de Xalapa, indican que todos los caudales arrojan una pérdida de volumen, como consecuencia de diversos factores, como la disminución de árboles, el cambio climático, las sequías documentadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otros.



Otra causa que impacta en la distribución del agua en Xalapa es que se sigue contando con la misma cantidad de litros por segundo desde hace 33 años, es decir, no ha habido nuevas concesiones de agua, a la par, la ciudad ha crecido de manera exponencial, aunado a que el consumo de los usuarios en temporadas con altas temperaturas es mayor y la demanda incrementa.



Aunado a lo anterior, cuando un tanque tiene bajo nivel o está “pasando agua” significa que el agua disponible no es la suficiente para que abastezca a las colonias de la parte alta y sólo se llenan las partes bajas. Cuando éstas se abastecen ya empiezan a liberar esa carga para que el tanque tome nivel y pueda abastecer a las partes altas.



Los consumos que realizan los usuarios en días con alta demanda también impactan para crear este efecto, el cual se traduce en que el nivel del tanque baja a una etapa en que no logra cargar lo necesario para que el agua disponible pueda liberarse por las líneas de distribución que abastecen a las colonias, por ello debemos ser responsables con los consumos y uso racional del agua en cada hogar.



Ante todas estas eventualidades, incluidas las fugas que se atienden diariamente, se tienen protocolos de atención a reportes ciudadanos, control técnico operativo con supervisión en fuentes, tanques, líneas de conducción y tomas domiciliarias, además del apoyo a la población con abastecimiento vía carro-cisterna gratuito a domicilio.



Finalmente, se recomendó a los usuarios a realizar todos los días un uso racional y eficiente del agua, así como limpieza y mantenimiento de sus almacenajes internos, ampliarlos de ser posible, revisar fugas al interior del domicilio y repararlas.