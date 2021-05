Este martes AMLO estará nuevamente en el Estado

Este martes el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, estará nuevamente en territorio veracruzano donde encabezará el evento conmemorativo al Día de la Marina desde el puerto de Veracruz.



El delegado de los Programas del Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara confirmó la nueva visita presidencial. Sin embargo, manifestó que no tiene conocimiento específico de la agenda del primer mandatario del país.



A decir de Manuel Huerta, el evento será cerrado ante la veda electoral vigente en el Estado y el resto del país, por la elección federal y local.



“No lo tengo, no lo conozco (el itinerario) nada más sé que mañana es 1° de junio día de la Marina se acostumbra seguramente alguna actividad y es que viene muy cerrada, entiendo que ahí puede ser el evento -Veracruz-, no lo sé porque toda la agenda es cerrada por cuestiones de la veda electoral, aunque tiene protocolos con la Marina”, explicó.



En ese tenor, se prevé que el presidente Andrés Manuel López Obrador arribe a la entidad al rededor de las diez de la mañana, donde permanecerá por unas horas para posteriormente dar continuidad a su agenda en la capital del país.



Cabe recordar que López Obrador visitó tierras veracruzanas apenas hace semana y media, en la región de la Huasteca, cuando llegó de manera sorpresiva a supervisar el avance de obras carreteras y donde sostuvo un encuentro con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.