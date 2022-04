Este martes, deciden si jubilan a Presidenta del Poder Judicial, amiga de la 4T

Este martes 12 de abril el pleno del Congreso del Estado definirá si avala una “dispensa” para que la magistrada presidenta de Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Romero Cuz, puede continuar en el cargo pese a que el próximo 19 de abril cumplirá 70 años.De acuerdo con la fracción segunda del artículo 58 de la Constitución en Veracruz, para ser magistrado se requiere tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos y no más de setenta al día de su designación.Romero Cruz fue designada en el cargo en octubre de 2020, por lo que concluiría su periodo el próximo 2023, en caso de que se le otorgue la dispensa para no jubilarse, aunque dicha medida sí se ha aplicado a otros togados.De acuerdo con la carta magna, “en ningún caso podrá dispensarse el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados” en el artículo 58.Este lunes, la Diputación Permanente convocó a sesión extraordinaria para definir dicho punto en el Recinto Oficial de Sesiones, a partir del proyecto de punto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud que hizo la magistrada.En el documento, leído por la Mesa Directiva el pasado 04 de abril, la magistrada pide que le sea concedida la dispensa en términos de lo dispuesto por el artículo 33 fracción XXXVI de la Constitución Política del estado de Veracruz con el fin de poder continuar en el cargo.Cabe recordar que apenas ayer domingo, Romero Cruz acompañó al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez en un café y durante un mitin luego de votar y de que concluyó la jornada por la revocación de mandato.El 05 de abril, García Jiménez defendió la continuidad de la presidenta del Poder Judicial, destacando que implementó medidas de austeridad y por su trabajo se han logrado condenas en contra de feminicidas y otros delincuentes.“Mi opinión es que ha sido excelente, se ha desempeñado como presidenta de una manera muy loable, porque ha coordinado el trabajo de justicia con la Fiscalía General del Estado, se han logrado sentencias importantísimas contra feminicidas, secuestradores, homicidas, que habían estado sujetos a juicio”, dijo el Ejecutivo en conferencia de prensa en Sal Banderas.Por su parte, el Congreso del Estado tiene como facultad conceder dispensas de Ley por causas justificadas o por razones de utilidad pública, sin embargo, existe el antecedente de varios magistrados fueron removidos al llegar a la edad límite.En 2017 se promulgó y se publicó en la Gaceta Oficial del Estado una reforma a diversos artículos de la Constitución de Veracruz, la cual establece como “motivo forzoso” la jubilación a los 70 años. Dicha medida ya se aplicó a Marco Antonio Lezama Moo, Roberto Dorantes Romero, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros.En 2020, el pleno del Tribunal Superior de Justicia nombró de manera provisional a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz como su nueva presidenta, luego de formalizar la remoción de Sofía Martínez Huerta, acusada de incumplimiento de un deber legal.En la sesión extraordinaria y ya sin la presencia de la ex titular del Poder Judicial, Romero Cruz tomó protesta ante los presidentes de sala integrantes del Pleno del Tribunal. Posteriormente se quedó de manera definitiva.Su paso por el Poder Judicial ha estado lleno de polémica, como la desaparición de los juzgados microrregionales; un déficit de 500 millones de pesos en 2021 por el que se requirió hacer ajustes al presupuesto y una ampliación presupuestal, así como señalamientos de otros magistrados sobre nepotismo e intromisión del Poder Ejecutivo.Cabe mencionar que el magistrado Dorantes Romero fue retirado del cargo en julio de 2020 argumentando su edad, pero en enero de este año el magistrado tuvo que se reincorporado a su encargo como magistrado visitador y el Poder Judicial deberá pagar sus salarios caídos desde el momento de su remoción después de que consiguió un amparo de la justicia federal.En el caso de la exmagistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros fue retirada en julio del año pasado por haber cumplido 70 años; sin embargo, ha buscado el amparo de la justicia federal para lograr su restitución.