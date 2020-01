Este miércoles, la agrupación ciudadana “Podemos” entregará a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral (OPLE) la solicitud de registro como partido político estatal.



Francisco Garrido Sánchez, presidente del Comité Central Ejecutivo de “Podemos”, dijo que la solicitud está respaldada por 25 mil afiliados, con lo cual se rebasa el requisito mínimo indispensable de 15 mil 26 militantes y además, se realizaron 23 asambleas distritales.



Aseguró que el 90 por ciento de los afiliados no tiene ni ha tenido afinidad con ningún partido; sin embargo, no se cerrará la puerta a ningún militante o ex militante de algún instituto político con buena trayectoria que desee sumarse al nuevo proyecto.



“Tenemos, como todos los partidos, ex militantes de otros institutos políticos, pero la base de nuestra militancia no está sustentada en ningún partido político estatal o nacional. La militancia son ciudadanos que están buscando que a Veracruz le vaya bien y que se están involucrando de forma diferente”.



Afirmó que se cumplieron con todos los requisitos que establece el Código Electoral de Veracruz y de lograr el registro se trabajara para hacer de “Podemos” un partido competitivo que supere por mucho el tema de conservar el registro.



Recordó que hace un año, cuando se inició el camino para buscar el registro, se tenía claro que si los veracruzanos estaban inconformes con el número de partidos político existentes y con el trabajo realizado con los partidos tradicionales, no se lograría el objetivo.



“Pero vemos que de manera muy interesante hubo una participación de la ciudadanía veracruzana, no solo en las 23 asambleas distritales, sino también en los demás distritos donde hicimos jornadas de afiliación; la respuesta fue positiva entendiendo lo que la gente tiene como opinión sobre los partidos políticos y que hoy tenemos la responsabilidad de revertir esa imagen”.



De obtener el registro, el 2021 será el primer año en el que enfrentarán su primer proceso electoral que renovará las 212 Presidencias Municipales y las 50 Diputaciones locales, por lo que se trabajará en los perfiles que se habrán de proponer al electorado.



Comentó que será una elección inédita porque habrá la participación de muchos partidos nacionales y algunos estatales.



“Queremos tener a las mejores mujeres y a los mejores hombres con los mejores perfiles, pero también abrir la oportunidad a quienes nunca han tenido una condición política, pero que tienen intereses en trabajar por Veracruz”.