Este miércoles, versión lineal y extendida de la trilogía de “El Padrino”

Todo listo para que este miércoles 5 de mayo, a partir de las 12:00 del día, se proyecte en Xalapa la versión lineal extendida nunca antes vista de la trilogía de películas de “El Padrino”, con una duración de 10 horas. En entrevista, el escritor y criminólogo Carlos Manuel Cruz Meza habló sobre el corte que realizó de la cinta “El Padrino”, considerada la mejor película de la historia.



¿Qué hace diferente a esta versión de todas las que ya se conocen?



Varias cosas. En primera, es una hora más larga. La trilogía original dura poco menos de 9 horas y esta versión dura 10, ya que se han incluido todas las escenas adicionales que en varios momentos fueron eliminadas de los montajes anteriores, además de que se incluyen escenas extendidas, más largas que las tomas originales, y se restituyen: el epígrafe que Coppola utilizó como reclamo final en “La muerte de Michael Corleone”; el intermedio que enlaza los eventos de Lago Tahoe y Nueva York; y el epílogo musical final.



“En segunda, el montaje es cronológico: la historia de la familia Corleone comienza en 1901 y termina en 1980, y en ese orden veremos los acontecimientos. No hay saltos en la temporalidad, es lineal de principio a fin, lo que contribuye a que no exista ninguna clase de confusión, como a veces ocurría en El Padrino II.



“En tercera, no existen cortes entre una parte y otra. Se trata de una sola continuidad, es una sola película que reúne a las tres y puede verse de corrido. Para hacer este montaje se utilizaron todas las versiones existentes, incluidas las proyectadas en el cine cuando se estrenaron, las que se editaron en DVD y Bluray, la serie de televisión que Coppola hizo en 1977, los montajes de HBO y AMC, y la cinta “La muerte de Michael Corleone”, estrenada en 2020. Todo eso nos permite ver, por primera vez, una obra completa y definitiva”.



¿Se hizo una nueva traducción?



“Las versiones anteriores tenían graves defectos de traducción y subtitulaje. Esta es una traducción totalmente nueva, que se acerca más al espíritu de los diálogos originales. Al ver la trilogía como una sola obra y añadir el metraje eliminado, hay sutilezas en los diálogos que sólo pueden apreciarse con una traducción completamente nueva, y que explican muchas de las acciones o emociones de los protagonistas”



“Es la primera y única versión que incluye la traducción completa de los diálogos en italiano y en dialecto siciliano, lo cual aclara muchos puntos importantes de la historia. Esos diálogos no se traducían completos ni siquiera en la versión original. Por ejemplo, hay una escena donde se representa con marionetas un fragmento de ‘Orlando Furioso’, de Ludovico Ariosto, con los diálogos en siciliano. Como nadie los traducía, los espectadores no sabían de qué se trataba. Esa escena precede a un momento clave de la cinta y le da otro significado.



“Algo similar ocurre con la letra de las canciones. ‘El Padrino’ tiene más de 10 números musicales y ninguno de ellos era traducido, siendo que las letras de todas las piezas son claves que se refieren a eventos fundamentales de la trama. Por ejemplo, la cancioncilla fúnebre que el niño Vito Corleone canta al llegar a la Isla Ellis en Nueva York, o la canción de cuna que un trovador canta cuando Michael Corleone es bebé. También la versión obscena que Mamá Corleone entona en la boda de su hija Connie, los temas amorosos que interpreta Johnny Fontane o la letra de la ópera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, la cual prepara toda la atmósfera para lo que ocurrirá después en Palermo. Y por supuesto, el epílogo musical de Harry Connick Jr., que ha sido eliminado de todas las versiones anteriores y que aquí se exhibirá por vez primera”.



¿Esta versión estará disponible en alguna plataforma?



“No lo creo. La oportunidad de verla será en la función que Cinema 21 dará en sus salas. Todo gracias al interés que Elizabeth Sarro Romagnoli, una de las principales impulsoras del cine en esta capital, tuvo en el proyecto. De inmediato se involucró en la idea de exhibir este corte en una función especial. Hasta donde tengo entendido, es la primera vez que en Xalapa se proyectará una película de diez horas, en una función sin cortes o intermedios. Esto, antes, sólo se ha hecho en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México y es práctica común en urbes importantes del mundo, como París, Nueva York, Roma o Londres. Pero que se haga en una ciudad de provincia realmente es un lujo y una oportunidad irrepetible”.



“Es importante aclarar de nuevo una confusión que algunas personas tienen: esto no es como ver las tres películas en tu casa, si las tienes en DVD o Bluray. En primera, porque es una versión una hora más extensa. En segunda, porque la traducción y el subtitulaje son completamente nuevos. Y, sobre todo, porque el montaje es diferente a las cintas originales. Es un corte único. La Universidad Veracruzana tiene un seminario sobre cine italiano y dedican un módulo completo a analizar ‘El Padrino’. Ellos acaban de incorporar este corte a su programa de estudios, dado que es la única versión completa que existe”.



Esta versión definitiva de “El Padrino” sólo podrá verse este miércoles 5 de mayo, en una función que durará de las 12:00 a las 22:00 horas. Será proyectada en Cinema 21, sitio ubicado en Mata 6, en pleno centro de Xalapa. Habrá cupo limitado y estrictas medidas sanitarias, así como ventilación constante. Los boletos pueden adquirirse en taquilla o a través de la página www.cinema21.mx/event-details/el-padrino-subtitulada