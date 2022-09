Este sábado actuará Grupo de Teatro Urbano de Coatzacoalcos, en Trasmundo

El Grupo de Teatro Urbano, de Coatzacoalcos, presentará en función única, este sábado 3 de septiembre a las 20:00 horas, en Trasmundo Teatro, la obra “Zenobia o el placer de desear mal al prójimo”, adaptación que hizo Isabella Carrillo de La Zarpa, un cuento de José Emilio Pacheco, incluido en El Principio del Placer, libro que ganó el codiciado premio Xavier Villaurrutia.“‘Zenobia o el placer de desear un mal al prójimo’, es una adaptación que hice del cuento La Zarpa, de José Emilio Pacheco. La historia la conocí hace algunos años, al leer El Principio del Placer, texto que ofrece una novela corta y cinco cuentos, uno de ellos es La Zarpa, al leerlo me atrapó por ser divertido y original. También porque me identifiqué con el texto”, comentó.- ¿Y de qué trata?- Zenobia es una mujer que se va a confesar con el cura, reconoce que toda su vida ha tenido envidia de su mejor amiga llamada Rosalba, pues la veía siempre inteligente, bella, fácil socializaba. Situación que la llevo a amargarse, aunque dejó de verla, para impedir seguir comparándose, se la encuentra años posteriores y, desde su amargura, la ve superior y sobresaliente. Me gustó mucho el desenlace, fue inesperado, Considero que es una historia con la que todos podemos engancharnos.“La obra la estrenamos en Coatzacoalcos, el 16 de julio en el Centro de Convenciones de la Ciudad, hemos tenido buenos comentarios, para esta presentación en Xalapa David Aguirre me apoya con la música, con el vestuario con ideas que nos comparte su esposa”, expuso.Isabella Carrillo detalló que dar vida al personaje de Zenobia le hizo transitar por varias emociones que iban de la tristeza a la alegría, al llanto. Consideró que este trabajo, sin duda, le hizo crecer como actriz, lista para presentarse para el exigente público xalapeño.Isabella forma parte del Grupo de Teatro Urbano, con más de 10 años de haber sido creado, tiempo en el que han llevado a cabo obras para todo el público, desde teatro infantil hasta títeres para adolescentes y adultos, “son obras para diferentes públicos y espacios.Este año ganaron una beca del programa “Nos vemos pronto” y llevaron escena la obra de “La Llorona”, teatro de sombras, que tuvo mucho éxito en el público. Actualmente se trabaja para presentar en octubre una obra infantil “La Pirata”, y para el Día de Muertos, “Macario”.