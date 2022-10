Este viernes, conversatorio sobre el fomento a la lectura a través del cine

Para compartir los resultados de un taller de lectura y cine realizado en el 2021, que se organizó con el propósito de fomentar hábitos lectores mediante las posibilidades que ofrece la pantalla grande, Julián Francisco Hernández Reyes ofrecerá un conversatorio este viernes a las 18:00 horas en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa (GACX).El proyecto “Leer en el cine” partió de una tesis de posgrado enmarcada en la Especialización en Promoción de la Lectura, de la Universidad Veracruzana (UV). Más tarde, Julián Hernández plasmó la idea en un artículo científico publicado por la revista digital de investigación LiminaRLa iniciativa la mostrará a través de una plática orientada a generar interés en el público para que decida aplicar esta estrategia como la mejor alternativa de ocio en la vida cotidiana.En el marco de la charla habrá una dinámica interactiva donde los asistentes observarán el fragmento de una película, en la que directa o indirectamente basa su argumento en alguna obra literaria.Después de la proyección se mencionarán detalles y curiosidades con el objeto de relacionar la escena con las descripciones ofrecidas por las letras, para continuar con una lectura en voz alta como forma comparativa entre lo que no se vio en el filme pero se abordó en el libro. Y para concluir se ofrecerá una reflexión sobre el poder de la imaginación, el potencial de la lectura como material de historias para la pantalla grande y su ventaja sobre las imágenes preconcebidas del cine.La cita será este viernes 28 de octubre en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo Xalapa (GACX). Entrada libreJulián Francisco Hernández Reyes es licenciado en Antropología Social por la UV, especialista en Promoción de la Lectura de la misma Casa de Estudios. Es un lector de tiempo completo y creyente acérrimo de que en las letras descansa la condición humana, “ya que sin ellas es imposible explicarse a qué viene uno al mundo”.“Uso mis noches, casi militarmente, en ver toda clase de películas, aunque desconfío de percibirme como un cinéfilo. Con todas sus variantes, Antropología, escritura, lectura y cine representan para mí los mayores placeres de vida. Y para poder solventarlos trabajo como redactor y escritor de notas culturales en un medio de comunicación local, con presencia estatal, lo que me ha permitido conocer gente muy interesante que me enseña nuevas maneras de acceder a sus pasiones”.Ante todo, Julián Francisco lo que busca es divertirse, pues considera que sin diversión, nada vale la pena. Su máxima aspiración es descubrir y compartir con otros una fracción más grande de la infinidad de historias que pueden contar las letras y las imágenes, fuentes que él considera como inagotables, de placer y de aprendizaje.