Este viernes inicia jornada de vacunación para los de 18 y más, en Orizaba y Córdoba

El delegado de programas federales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, anunció la llegada de la jornada de vacunación para personas de 18 a 29 años en Orizaba. Serán vacunados alrededor de 25 mil ciudadanos.



Del 10 al 12 de septiembre se efectuará esta jornada y se aplicará la vacuna AstraZeneca en el Foro Orizaba.



"Alcanzaremos el objetivo de que en octubre todos estén vacunados, es decir quien voluntariamente así lo quiera, mayores de 18 años estaremos muy contentos pues ya los niveles de contagio de COVID-19 irán disminuyendo".



"Ya verán la fuerza de los jóvenes manifestarse en un día, cuando inicie esta jornada y con el respaldo de toda la coordinación que hay entre los gobiernos".



De igual forma, dijo que está abierta la invitación para vacunarse para los remisos de todas las edades. Incluso las personas que no recibieron la segunda dosis de AstraZeneca serán bienvenidos y vacunados.



Destacó que los sectores que han mostrado más interés por la vacuna son: primero la gente de la tercera edad aunque tenían mucho miedo de vacunarse acudieron a llevar a cabo su voluntad de inmunizarse y fue un 70 por ciento, aunque ha ido subiendo el porcentaje.



Pero también los jóvenes haciendo mucha conciencia de que esta vacuna es segura y que les traerá beneficios de manera importante.



Finalmente, dijo que aquellos maestros que ya están vacunados con Cansino y que después recibieron una dosis de AstraZeneca por su rango de edad, ya no recibirán la segunda dosis, pues tienen que ser ordenados y honestos.



Primera dosis para chaviza de Córdoba; segunda para los de 40-49 años



Del viernes 10 al lunes 13 de septiembre se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación en Córdoba que comprenderá la primera dosis para personas 18 a 29 años de edad, así como la segunda dosis para personas de 40 a 49.



Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado del Bienestar en Veracruz, refirió que también se vacunarán a personas discapacitadas, adultos mayores de 60 años así como mujeres embarazadas mayores de edad y con más de nueve semanas de gestación.



Detalló que la jornada que tendrá como sede la Arena Córdoba en horario de atención de 8 a 19 horas.



La meta de aplicación de más de 61 mil dosis, para lo cual se instalarán más de 32 células de vacunación.



Precisó que esta jornada es sólo para personas que tengan residencia en Córdoba.



Indicó que la sede de Arena Córdoba tendrá acceso por Calle 6, a la altura del Centro Comunitario Benito Juárez, y salida por el INFONAVIT Santa Margarita.



Asimismo, exhortó a las familias a no pernoctar en la sede, no suspender medicación prescrita por sus médicos para el tratamiento de otras enfermedades, mantenerse hidratados y acudir dentro del horario establecido por las autoridades sanitarias para la inoculación.



Al igual que en Córdoba habrá vacunación en Chocamán, Fortín y otros municipios de la región pues a más tardar en octubre toda la población veracruzana deberá estar vacunada contra el COVID-19.