Este viernes inicia la segunda temporada de conciertos de la OSX

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), bajo la batuta de Martin Lebel, su director titular presenta este viernes desde Tlaqná, Centro Cultural, el primer gran concierto de la Segunda Temporada 2022 que además, celebra su 93° Aniversario y la Décima Edición del Festival OSX con magnas obras como: “Concierto para violín Op. 77” de Johannes Brahms y la aclamada “Sinfonía No. 7” de Ludwig v. Beethoven. Bajo la dirección de Martin Lebel, director titular, y con la sobresaliente participación del solista internacional Francisco Fullana.Antes de la realización de este primer concierto de 93° Aniversario OSX y la décima edición del Festival OSX tendrá lugar, con cupo limitado en el lobby de la sala Tlaqná, la charla previa con la participación del maestro Francisco Fullana, Martin Lebel, y León Colorado, director general de Difusión Cultural.Tras 25 años de conocer al histórico violinista Joseph Joachim, Brahms colaboró con él para crear la parte solista de este virtuoso concierto, dotándolo con una notable prueba de técnica y musicalidad que no cesa jamás en exhibir gran motivación. Estrenado en Año Nuevo de 1879 por el propio Joachim, representa una inspiración en Beethoven como modelo a seguir en estructura y tonalidad.Culmina esta primera velada de celebración musical con la mítica “Sinfonía No. 7” de Ludwig V. Beethoven. Compuesta entre 1811 y 1812 y estrenada en 1813 en una serie de conciertos de recaudación por la “Batalla de Hanau” entre alemanes, austríacos y franceses. Esta obra se halla repleta de energía y belleza además de un característico incesante ritmo acompañada de sorpresas dinámicas y pasajes muy veloces entre cada movimiento. El gran final se precipita de forma vivaz y alegre hasta un cierre de emoción total.Este concierto será interpretado por Francisco Fullana, solista de talla internacional, invitado de gala en este concierto de celebración.Nació en Palma de Mallorca, conocido como solista internacional y como líder de iniciativas educativas innovadoras. Galardonado con el 2018 Avery Fisher Career Grant, ha aparecido como solista con orquestas de prestigio como la RTVE Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta de la Radio de Baviera, la Orquesta de la Ciudad de Birmingham y la Orquesta Nacional de Argentina.También ha sido solista con las Orquestas de Cámara de Saint Paul y Filadelfia y entre muchas otras, las Sinfónicas de Buffalo, Vancouver, Alabama y Maryland, bajo las batutas de leyendas como Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Alondra de la Parra y Christoph Poppen. Desde 2016, Francisco es artista residente con la Orquesta Sinfónica de Baleares bajo su director titular Pablo Mielgo.Los boletos podrán ser adquiridos en Tienda UV (a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración, Zona UV, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas) y en Taquilla Tlaqná el día del evento a partir de las 11:00 horas y hasta agotar existencias.A su vez también podrá encontrarlos en el sitio www.orquestasinfonicadexalapa.com