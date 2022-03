Este viernes, la soprano española Laura Alonso Padín se presenta en Xalapa

La soprano española Laura Alonso Padín ofrecerá un concierto la noche de este viernes en Xalapa, en el que los asistentes podrán disfrutar de un recital con piezas de Granados, Chapí, Giménez, Montsalvatge, Federico Chueca y otros artistas más.El evento será en Casa 13 Espacio Cultural, ubicado en el Callejón de Álamo número 14, de la colonia Venustiano Carranza. El costo de la entrada general será de 200 pesos, misma que se podrá reservar al teléfono 669 127 19 81.Alonso Padín, nacida en Villagarcía de Arosa, Galicia, España, ostenta uno de los premios de la cultura de la Unión Europea, del año 2011 y ha debutado brillantemente con Ariadne auf Naxos en la Staatsoper de Berlín y en otros teatros más importantes de Alemania desde los 21 años.En conferencia de prensa, destacó la oportunidad que tiene de poder ofrecer este show a los xalapeños, luego de meses difíciles, producto de la pandemia de COVID-19."Estoy muy feliz de estar en México y de haber podido venir después de estos dos años. Ya he trabajado en México con varias orquestas importantes, he cantado, antes de la pandemia, no ahora, he tenido la oportunidad de cantar en varios teatros, también en Bellas Artes", afirmó.Descendiente de una familia de cantantes y músicos, la tenor dijo que su recital, que si bien no estará largo, lo compondrán canciones bonitas y cargadas de humor.Dijo que la reactivación para el sector artístico ha venido poco a poco, añadiendo que ya pudo ir a China y España a cantar, aunque "todo con mucha dificultad", viendo morir a varios compañeros de su gremio artístico."Me ha dolido muchísimo y me ha sido difícil, yo espero que con la ayuda de todos, la cultura en todo el mundo, el sector pueda salir adelante (...) Cada país soberano ve qué restricciones pone a las cosas pero al mismo tiempo hemos tenido esta dificultad en la economía con la pandemia que puede llevarnos por delante, entonces se agradece -que en México- no haya tantas restricciones a la hora de volar", comentó la cantante.