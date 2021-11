Este viernes, noche de lucha libre en el Coliseo San Bruno

Este viernes, a las 19:30 horas, se llevará a cabo en el Coliseo San Bruno de Xalapa, el evento de Lucha Profesional “Extremos”, el cual contará con la pelea estelar entre “Joe Líder” y “Crazy Boy”.En conferencia de prensa, varios de los exponentes de este deporte invitaron a los capitalinos a asistir y presenciar el espectáculo, cuyo costo de entrada general es de 90 pesos y en primera fila de 120 pesos.Susu Divine de las Chicas DTU y Darius expresaron estar ansiosos porque esta noche llegue para poder estar con todos los amantes de la lucha libre mexicana en esta arena xalapeña.“Es un buen momento para nosotros dos, tenemos un nexo que queremos hacer fuerte, nos acoplamos muy bien y ahora que sabemos que los campeonatos nexus quedan vacantes, somos los primeros en levantar la mano”, expresó la luchadora.Su hermano indicó que este tipo de eventos siempre se han caracterizado por ser de calidad, lo que ha hecho que las personas siempre los reciben con buenos alientos.Otro de los participantes, “Kaleb, el inmortal de acto impacto” dijo sentirse contento de estar en la Capital veracruzana porque en su corta visita anterior se fue con un “buen sabor de boca”.“La gente de Xalapa es muy linda, muy bonita con nosotros. Se portó muy bien. Estamos trabajando por objetivos internacionales. Me estoy preparando arduamente, día con día, físicamente, mentalmente, luchísticamente, para lograr esos objetivos”, aseguró.Al igual que él, el luchador “Blaze” destacó que Xalapa representa el regreso del evento DTU con público, agradeciendo la calidez y el recibimiento por parte de la afición.“En DTU he tenido la oportunidad de crecer a gran escala. Me abrió las puertas y me dio la oportunidad que no me habían dado en otras empresas, vio en mí las cualidades para poder hacerlo y hoy en día día vemos a un Blaze que puede hacer encuentros mano a mano con muchos rivales diferentes y sacar luchas de buen nivel”, afirmó.