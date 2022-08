Este viernes se presentará el libro Identidades musicales. Semejanzas entre el jazz y el son jarocho, a las 18:00 horas en el Teatro de la Reforma, en ella participarán los músicos Aldo Edel Reyes e Ik’Balam Moyrón Castillo, autor del libro, quienes además de los comentarios teóricos sobre la relación del son jarocho con el jazz harán una muestra didáctica, acompañados por Diego y Emilio Huerta.La presentación de Identidades musicales. Semejanzas entre el jazz y el son jarocho, es preparada por el Instituto Veracruzano de la Cultura, en vinculación con la Coordinación Regional de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, con invitación abierta a todo el público, con la indicación de portar cubrebocas obligatorio.El texto, resultado de años de investigaciones musicales, fue editado en el año 2021 por la Universidad de Guadalajara, presentado en la capital jalisciense ese mismo año. Cabe destacar que si existe una gran cantidad de publicaciones sobre la preservación y difusión del son jarocho, este título tiene la particularidad de ofrecer un estudio profundo del aspecto musical, a fin de contribuir a la aceptación y crecimiento de la música veracruzana.Ik’Balam Moyrón Castillo, autor del libro, con esta divulgación de sus trabajos, al abrir una nueva ventana dentro del escenario musical mexicano, se convierte en una de las propuestas más interesantes del panorama musical de la entidad.Singular será esta presentación editorial, complementada con música en vivo. Asista a partir de las 18:00 horas, al Teatro de la Reforma, recinto ubicado en Rayón, esquina 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz. Entrada libreMúsico, compositor y arreglista, el primero en estudiar en México un programa académico de jazz con un instrumento tradicional: el requinto jarocho, el instrumento principal de la tradición de nuestro son jarocho, elegido por Ik¨Balam estudió para obtener su título de licenciatura en Jazz UV.Fue todo un proceso, en que adaptó el lenguaje del jazz al requinto jarocho y sus similitudes con el son jarocho, investigación registrada en la monografía “Recursos Teóricos y Técnicos de Jazz para Requinto Jarocho”. Cabe destacar que esta aportación académica recibió mención honorífica.En entrevista, realizada meses atrás, Ik’Balam Moyrón Castillo compartió que “Desde que recuerdo, el requinto me llamó la atención. Es el instrumento que desde pequeño atrajo mi la atención. Estuve en contacto con varios instrumentos, por la escuela, los probaba, no me sentía a gusto, pero todo cambió cuando llegó a mis manos el requinto. Fue como anillo al dedo, ¡todo coincidió¡; el tamaño, el sonido, la disposición, todo en un clic, experiencia que no pasó con la guitarra, ni otros instrumentos, siempre me ocurría con el requinto”.Fue el único, en toda su generación, que tuvo al requinto jarocho para obtener Licenciatura en Estudios de Jazz. El que no hubiera estudios del instrumento, nada de bibliografía, no lo amilanó, se adaptó a todo, preparó arreglos, “prueba y error, fue mi constante”, dijo.“Parte de los retos fue un aprendizaje grande, que me permitió el escribir un libro, editado por la Universidad de Guadalajara, presentado el pasado mes de noviembre del 2021. Texto en el que comparto todo lo que aprendí en mis prácticas para el requinto, para la jarana. Esa constante comparación de los materiales, del jazz al son jarocho y viceversa, identidades musicales, pendiente al descubrir semejanzas entre el jazz y el son jarocho. Antes de terminarlo, hubo muchas transcripciones y análisis musical”.Esa intensa búsqueda sonora, con asesoría profesional, con opiniones del laudero Ramón Gutiérrez, de Norberto Cuevas en la electrónica. Investigación que dio como resultado un instrumento, único, el requinto jarocho eléctrico, instrumento de cinco cuerdas.