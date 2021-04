Este viernes, vacunarán a adultos mayores de Ixhuatlancilllo y Atzacan

Autoridades de Bienestar dieron a conocer el inicio de la vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores en los municipios de Ixhuatlancillo y Atzacan.



Serán dos días, viernes y sábado, los que se lleve a cabo la aplicación del biológico a las personas de 60 años cumplidos y más en ambos municipios.



Aunque aún no se define cuál será la vacuna que se destinará a estos lugares, “al parecer será la Pfizer BioNTech la que se pudiera estar aplicando, con mil 604 dosis en Atzacan y mil 597 en Ixhuatlancilllo”, indicó el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



En el caso de Atzacan, la sede será el auditorio municipal, donde el día 23 tendrán que acudir desde las 8 de la mañana los habitantes de Atzacan cabecera, colonia El Jazmín, colonia Revolución, Lázaro Cárdenas, La Sidra, Matlalapa y Huacapan.



El 24 de abril están convocados en el auditorio municipal los adultos mayores de Dos Ríos, Rincón Grande, Capizayo, San José, Rosa Blanca, El Nogal, Barrio Los Hernández y San Martín.



En Ixhuatlancillo, la sede para los dos días será la escuela primaria Juan Escutia, ubicada en la calle Venustiano Carranza.



Ahí, el primer día se atenderá a los adultos mayores de Ixhuatlancillo, Los Capulines, Dos Caminos, Rancho Vera, Rancho Pala, Agua Verde, Chorro de Agua, Duraznal, Torrecillas, Cieneguilla, Las Sirenas, Colonia Siete Estrellas, Nuevo Amanecer, Magnolias, Antonio Luna Andrade, colonia México, colonia Santo Niño de la Salud, Chicola 2, Rancho San Isidro y San Isidro.



El sábado 24 deberán acudir las personas de 60 años y más que vivan en Puerta Chica, Valle Dorado, Dante Delgado, Unión y Progreso, Rancho El Cristo, Olivos, Valle Campestre, Villas de San Isidro y Solidaridad Campesina.



Ese mismo sábado podrán acudir en ambos municipios los habitantes que por alguna razón no hayan estado el día que les correspondía o bien serán visitadas en sus domicilios las personas que por enfermedad no se puedan levantar de la cama.



Las autoridades recordaron a la población que no necesitan llegar desde la noche ni horas antes del inicio de la jornada, también deben desayunar y tomar sus medicamentos habituales, sólo podrán asistir el adulto mayor y un acompañante, quienes deberán respetar las medidas sanitarias y llevar ropa cómoda, agua y sombrilla para protegerse del sol.