Este viernes y sábado se presentará “Manfredo”, de Lord Byron, en Trasmundo Teatro

La puesta en escena “Manfredo de Byron” sólo presentará dos únicas funciones, los días viernes 7 y sábado 8 de octubre a las 20:00 horas en Trasmundo Teatro, ubicado en la avenida Xalapeños Ilustres 171, casi esquina 20 de Noviembre.Con dirección de la bailarina Estela Lucio y con la adaptación y dramaturgia de Enrique Cancino, el poema dramático del poeta inglés Lord Byron es retomado por la agrupación independiente de teatro y danza, y Producciones Cañadonga para llevarlo a escena con un elenco integrado por Marcel Sierra, Fernanda Jorge, Carlos Rodríguez, Gabriela Kolivas, Carlos Varela Ochoa y Edna Arcos.“Manfredo”, el personaje creado por Lord Byron, es un joven enclaustrado en los Alpes Suizos, que rechaza todo contacto con la humanidad, que gusta de las emociones tormentosas, mientras es dominado por un pasado que le provoca un profundo complejo de culpa. Grandes remordimientos románticos, por la muerte de su amada Astarté.Con estos elementos Enrique Cancino da forma a esta puesta en escena. Sin perder de vista que “Byron fue romántico, el panteísmo fue la sangre que alimentó a los románticos: su inspiración fue la naturaleza, su misterio, la espiritualidad y lo sobrenatural. La creencia de un mundo fantasmal conteniendo todo”, manifestó.Como señala el escritor Ciprián Cabrera Jasso, “Byron tiene la capacidad de transmitirnos lo invisible, lo intangible como real y llevarnos a las alturas más altas de la locura y hacernos sentir que no hay tal, que todo es posible y que no hay límite entre lo sobrenatural y lo natural, y entre la locura y la cordura”.“En su drama gótico’ Manfredo’, éste invoca, como mago que es, a los espíritus para pedirles que le concedan el poder del olvido. Los espíritus no pueden conceder su petición. Acude a una hechicera. La hechicera le pide obediencia y sumisión. Un abad insiste en salvar el alma de Manfredo; ‘reza, reza sólo una plegaria’”, éste se niega. Manfredo, como Byron, es un rebelde romántico, indomable, en contra de todo, orgulloso, libertino y luchador, empedernido por las causas justas”.Quien conoce esta obra, queda impactado por la fuerza de la historia, como el compositor Shumann, que crea un poema sinfónico a Manfredo; así como Tchaikovsky compuso una maravillosa sinfonía sobre dicha obra. Sin duda, trabajo escénico que destaca en la cartelera local de este fin de semana.Cooperación general $120, preventa $100 Información WhatsApp 2281093273 | [email protected] | Instagram @TrasmundoTeatro