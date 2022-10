Esterilizan a un centenar de perros y gatos en Ixhuatlancillo

Un centenar de perros y gatos, en su mayoría de la calle, fueron esterilizados en la campaña organizada por la asociación Mujeres Voluntarias por el Desarrollo de Ixhuatlancillo en colaboración con la asociación Nahuda HC y patrocinadores.“A pesar de la intensa lluvia, durante la tarde y noche los voluntarios salieron a las calles a buscar a los animales que no tienen dueño y que abundan en las calles de Ixhuatlancillo”, mencionaron los integrantes.Expresaron que con ello buscaron poner un granito de arena para que esos animales sin dueño no se sigan reproduciendo sin control y causando otros problemas en el municipio.Explicaron que por ejemplo en ocasiones hay hembras en celo y se forman jaurías que en ocasiones muerden a niños o adultos.Señalaron que su interés es trabajar para que su municipio esté cada vez mejor y el control de la población canina y felina en el abandono es parte importante de esto.Indicaron que tienen otros proyectos, como instalar un albergue para perros y gatos callejeros, en lo cual trabajarán para lograrlo, pues no ven que ninguna autoridad haga algo al respecto.Recordaron que a la par, preparan un evento cultural para el 2 de noviembre en Ixhuatlancillo, que Nochti Huenyi Timotlatlalizke, que significa Todos pondremos una gran ofrenda, y que no tiene nada que ver con el Día de Muertos, sino que es un ritual de agradecimiento al Sol.