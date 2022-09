ESTI 148 lleva 3 años sin docentes de 3 materias, en Veracruz Puerto

Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 148 se manifestaron ante la falta de docentes para los alumnos del plantel.Afirmaron que desde hace aproximadamente 3 años no cuentan con docentes para las materias de Español, Formación de Cívica y Ética y del taller de Refrigeración.Desesperados porque no han tenido respuesta, se plantaron afuera de las instalaciones de la ESTI 148 ubicada en Geo Villas del puerto de Veracruz."Mi hijo ya va en tercer año y los dos años pasados no había; hay quienes no cubren esa área de primero, segundo y tercer año, talleres de los 3 años. En taller son como 200 alumnos, ahí sí, esa parte específicamente no, solamente se nos ha comunicado de que hacen falta muchas horas por cubrir en esta escuela", dijo Marlin Yazmín Martínez Santos, presidenta de la Asociación de Padres de Familia.Asimismo, reclamaron el cambio de director del plantel, el cual se dio sin consenso con los padres de familia, toda vez que aseguran Espartaco López se había desempeñado favorablemente al frente de la escuela."No pedimos algo que esté fuera de un alcance de ellos y de un alcance de nosotros, porque el resultado se está dando, creo que a la SEV, lo que pensamos es que maestros como él conviene tenerlos y tenerlos en una escuela dónde está dando el resultado".Hicieron el llamado a la Secretaría de Educación de Veracruz para que reinstalen al director y le envíen los profesores que hacen falta.