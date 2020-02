Estiaje y recortes de Federación afectarán combate a incendios forestales, alertan

Una temporada fuerte de incendios que pudieran ser devastadores se espera en este año tanto porque la temporada de estiaje será muy fuerte como por los recortes presupuestales del gobierno federal a la CONAFOR y SEMARNAT, reconoció José Manuel Estrada Trejo, integrante del Fondo Ambiental Pico de Orizaba (FAPO).



Recordó que tan sólo en el primer mes del año ya se tuvo un incendio y ni siquiera se está en la época de calor ni la de siniestros, pero se está en una temporada de invierno que no lo parece y se avizora un estiaje crítico.



Admitió que hay un tema delicado tras el recorte presupuestal por parte del gobierno federal a la SEMARNAT y CONAFOR, ya que esto ha dejado fuera a gente que realizaba la labor de brigadistas y que atendía el combate de incendios e inhibía la tala de árboles, pero también porque los deja sin ingresos.



Por una parte, dijo, se deja de generar empleo, que hace mucha falta en las comunidades de las faldas del volcán, pero además, al no tener brigadistas hay más talamontes y también se corre el riesgo de que haya incendios más devastadores.



Recordó el caso de Australia, que es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder cuando no se atienden las cosas a tiempo.



Consideró que algo que debe entender el gobierno en turno y el pueblo de México es que hay un costo por hacer las cosas, pero también por no hacerlas y cada autoridad decide cuál es el costo que paga.