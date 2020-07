Estima CANACINTRA Orizaba contracción económica severa de al menos 11%

Una contracción económica severa que podría llegar al menos 11 por ciento se tiene estimada para este año, por lo que empresarios e industriales luchan por sacar adelante la planta productiva, indicó Octavio Gracián Malpica, vicepresidente de la CANACINTRA en Orizaba.



Mencionó que ya se hablaba de una contracción de menos 8 por ciento pero a finales de la semana pasada los informes financieros ya calculaban que se alcanzaría hasta menos 11 por ciento.



Recordó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó recientemente que a la fecha hay más de un millón 111 mil empleos formales perdidos pero por parte del Gobierno Federal no hay políticas de apoyo al sector productivo.



Agregó que por parte de los empresarios se sigue cumpliendo con la carga tributaria, IMSS, INFONAVIT, siguen los altos cobros de energía eléctrica, lo que no permite generar un esquema más competitivo para los empresarios del país.



El vicepresidente de la CANACINTRA señaló que hay otros aspectos que les afectan, pues si bien el valor del peso ante el dólar ha estado estable, hay un incremento en el precio de la gasolina por los movimientos del mercado.



Confió en que las autoridades federales reflexionen y no se castigue la generación de energías limpias.