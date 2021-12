Estiman que en Veracruz Puerto gastarán entre 800 y mil pesos en cena navideña

Comerciantes de carnes afirman que no subieron los precios en esta temporada y se mantuvieron como en los últimos meses.Los preparativos de la cena navideña requieren principalmente platillos como pierna horneada y lomo de cerdo.En los mercados de Veracruz, el precio de kilogramo de pierna de cerdo se oferta en 90 pesos, mientras que el lomo en 120 pesos.“Por lo regular lo que más lleva la gente es brazuelo y pierna; la costilla para hacerla enchilada y asada, los precios se mantuvieron congelados”, dijo, Armando Mendoza.Hasta ahora, las ventas han sido buenas pero la fecha de mayor venta es tradicionalmente para la cena de fin de año.Según los porteños para una cena para 5 personas gastarán entre 800 y mil pesos entre comida y bebida.“Pierna en adobo, 4 kilos y somos 5 personas. Habrá más variedad, ensalada de manzana, espagueti. Como unos 800 o mil pesos”, dijo Kenia Magali.Otros más señalan que no habrá cena costosa pero sí un platillo para no dejar pasar la fecha, porque deben pensar en la cuesta de enero, “nada especial, unas chuletas adobadas y listo, viene enero y no sabemos cómo está la cosa y hay que economizar”, finalizó María Teresa Flores.