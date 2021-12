Estiman que rehabilitación de Exconvento San José de Orizaba concluya este mes

Al fin llegaron a la tesorería del Ayuntamiento de Orizaba los 12 millones de pesos, para la realización de más acciones de rehabilitación del Ex Convento de San José, edificio que data de 1799 y que es una joya arquitectónica protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).El alcalde Igor Rojí López dio a conocer esta mañana que ayer los recursos económicos pasaron de inmediato de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a la Secretaría de Finanzas del Estado y de ahí fueron depositados al Ayuntamiento de Orizaba.Explicó que las obras que se harán son de consolidación del edificio y restauración de las escaleras de este edificio.A pregunta expresa si durante este mes que le resta a su administración podrán terminar las obras, indicó que sí pero si no ocurriera de esa manera, entonces sería la administración de Juan Manuel Diez Francos la encargada de incluir los trabajos y no habrá problema con la autoridad de que así ocurra.Agregó que hoy se estarán firmando los contratos con la empresa constructora que estará efectuando la obra, la cual iniciará trabajos desde este primer día de diciembre.Es de recordar que la Secretaría de Cultura Federal ya había otorgado un monto de casi 20 millones de pesos, los cuales se invirtieron en acciones en favor del Ex Convento San José, mismos que permitieron una mejora importante en este sitio.