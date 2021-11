Estrategia Aprende en Casa alcanzó 94% de los hogares del país: SEP

Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, y en sesión semipresencial, compareció Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República.Luego de rendir protesta de decir verdad, la secretaria sostuvo que la divulgación de los contenidos educativos a través de las estrategias Aprende en Casa y Jóvenes en Casa, alcanzó 94 por ciento de los hogares del país, por lo que nunca se suspendieron las clases por la pandemia en Educación Básica, Media Superior y Superior.Afirmó que en la dependencia a su cargo se trabaja de manera integral, aprovechando las fortalezas de los organismos que la constituyen, así como su capacidad de innovación.Detalló que en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) se continúa con las Jornadas Nacionales de Aplicación de Exámenes mensuales, gracias a las cuales, de marzo a noviembre, 305 mil 598 personas en todo el país han concluido sus estudios de alfabetización, primaria y secundaria.Agregó que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) lleva a cabo sus tareas en las comunidades más desfavorecidas. Informó que esta acción llega a 55 mil 478 escuelas multigrado y unitarias, beneficiando a 566 mil 330 estudiantes mediante la acción comprometida de 58 mil 450 Líderes Educativos Comunitarios.Resaltó la inversión del Gobierno Federal en el programa de Becas para el Bienestar, la entrega de Libros de Texto Gratuitos y la renovación de sus contenidos, el mejoramiento de la infraestructura física educativa, con el programa La Escuela es Nuestra, y la política de revalorización del magisterio, componentes que, dijo, conforman la columna vertebral de la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.La diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) señaló que la pandemia alteró los mecanismos de aprendizaje y cambió drásticamente la vida de millones de estudiantes. Afirmó que “es de destacar la gran labor que realizó la Secretaría para no truncar un año de estudios de tantos millones de niñas, niños y jóvenes”, así como reconocer a los docentes que se adaptaron al modelo a distancia.Precisó que a través del INEA, de septiembre de 2020 a octubre de 2021, más de 283 mil personas concluyeron algún nivel educativo; para apoyar a las familias se otorgaron 76 mil millones de pesos para becas de los niveles de educación básica, media superior y superior. Sostuvo que la educación es un pilar para la construcción de una mejor sociedad y “estamos convencidos de que el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja para superar los rezagos educativos del pasado y crisis provocada por la pandemia”.Por el PAN, la diputada María Josefina Gamboa Torales enfatizó que en el pasado se construyeron las instituciones que hoy siguen de pie y que son el resultado de esfuerzo de miles de mexicanos. Resaltó que no se está destinando el recurso necesario para la educación, lo que implica una carencia. Indicó que hay aproximadamente un 60 por ciento de jóvenes afectados durante la pandemia en el tema educativo.Enfatizó que es un hecho que la deserción escolar se ha incrementado y el nivel educativo ha caído; “hoy por hoy ni siquiera se puede garantizar que la mayoría de los jóvenes logren terminar la educación media superior”. Pidió apoyar a las niñas y a los niños, y apostarle al futuro como la única herramienta para salir adelante que es la educación.El diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino (PRI) resaltó que hay miles de estudiantes rezagados por condiciones de pobreza, inseguridad y post pandemia, que cada año se ven forzados a abandonar sus estudios. Además, gran parte de los docentes no tiene la capacitación adecuada, y para el 2022 no hay recursos para este tema. Afirmó que se tiene un índice del 4.7 por ciento de analfabetismo, escuelas en el abandono, sin infraestructura ni mantenimiento y saqueadas durante la pandemia.Sostuvo que el Gobierno Federal no tiene estrategia integral de educación. “Estamos a tiempo de corregir y direccionar la política educativa, esto requiere de la suma de todos y no de la visión de unos cuantos”. Consideró que urge que se frene el deterioro educativo, invertir en infraestructura tecnológica y conectividad. Y estimó que no se puede improvisar, porque no se puede poner en riesgo a las futuras generaciones.La diputada del PVEM, María del Carmen Pinete Vargas, precisó que se viven tiempos en los que México clama ser libre de la violencia, desigualdades, marginación y de la radicación política y social. “Es justo la educación en todos sus niveles, la única que nos puede liberar. Hoy en día a nivel mundial, más de 260 millones de niñas, niños y jóvenes no están escolarizados”.Subrayó que, a más de un año de haber enfrentado una emergencia sanitaria, el sector educativo fue de los primeros en tomar medidas con la finalidad de dar continuidad a los estudios desde el hogar; sin embargo, sigue la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr que la educación impartida sea de excelencia, así como eliminar las históricas brechas de desigualdad que impiden que cualquier persona acceda plenamente a su derecho a la educación con igualdad y equidad.El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT) expuso que la SEP ha enfrentado grandes retos, porque se concibió como la única forma de sacar del atraso a los millones de mexicanos que tras la Revolución Mexicana quedaron sin educación y sin escuelas, principalmente, porque no había y las pocas eran para unos cuantos que perpetuaban los privilegios de las clases dominantes. “Es de suma importancia que la educación pública llegue a quienes más lo necesitan”.Indicó que, a tres años del comienzo de la Cuarta Transformación, “observamos que aún queda mucho por hacer y aunque vamos avanzando en la ruta de la transformación, debemos seguir enfrentando los retos para conseguir que la educación sea la que las y los mexicanos requieren para conseguir la plenitud”. Consideró importante que el sindicato participe dentro de la promoción de los trabajadores de la educación, y pugnó por impulsar la enseñanza inicial.De MC, la diputada María Leticia Chávez Pérez señaló que hoy más que nunca se necesita una recuperación gradual de la sociedad, porque si bien la pandemia trajo consigo nuevas maneras de enseñanza, “hoy nos encontramos con un nuevo reto, y es el regreso a clases, por lo cual, debemos trabajar unidos para abatir el rezago educativo; en dos años, más de 7 millones de niñas, niños y jóvenes no pudieron continuar sus estudios”.Añadió que la emergencia sanitaria no ha desaparecido y es muy probable regresar al confinamiento. Abundó que, si bien el presupuesto 2022 para el sector educativo aumentó, es el más bajo en los últimos años, por lo cual “es claro que no cumpliremos con todas las expectativas; hay que darle el peso que requiere la educación como sector estratégico y que los tres órdenes de gobierno planifiquen, regulen y gestionen en la materia”.Olga Luz Espinosa Morales, diputada del PRD, externó un reconocimiento a las y los docentes que desde sus hogares no dejaron de impartir clases y afirmó que a casi dos años de la pandemia, no han sido capaces de diseñar y ejecutar un plan de acción emergente que permita identificar y acompañar académicamente a la niñez y juventudes que han perdido su contacto con la escuela; “la secretaría ha sido omisa en presentar de manera clara los resultados de las evaluaciones diagnósticas a la educación básica en 2021”.Mencionó que el presupuesto para educación es un engaño, porque hay negligencia, opacidad y nula inversión para sectores vulnerables como la educación inclusiva, para promover la equidad e igualdad, y para abatir el rezago escolar. Agregó que en la Legislatura pasada el PRD apoyó la reforma educativa, pero “eso no significa que les hayamos dado un cheque en blanco para la educación; por ello, seguiremos exigiendo una educación libertaria”.