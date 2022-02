Estrategia golpista de medios "mercenarios" no ha hecho mella: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la estrategia golpista, a través de medidos “mercenarios” en contra de su gobierno, no han hecho mella.“En expresión del (expresidente) Juárez: no le quitan ni una pluma a nuestro gallo. México ya no es tierra de conquista y de rapacidad, poco a poco las élites se tendrán que ir acostumbrando porque en México mandan las mayorías y se gobierna con honestidad y con justicia”.Al encabezar la ceremonia por el 109 Aniversario de la Creación del Ejército Mexicano en la Ex Hacienda de Guadalupe, el titular del Ejecutivo cuestionó el papel de los medios de comunicación.“La estrategia golpista mediante el uso de los medios de información que se venden o se alquilan, mercenarios, esa estrategia que se aplica en casi todo el mundo para debilitar a dirigentes y gobiernos que enfrentan, que se atreven a enfrentar el poderío corrupto de las élites, aquí en nuestro país no hacen mella”.Ante altos mandos militares, miembros de su gabinete y Gobernadores, el Presidente López Obrador destacó que sin el apoyo del pueblo no habría resistido la intensa campaña en su contra emprendida desde los medios informativos convencionales y las redes sociales.En su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente López Obrador destacó y agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en tareas como seguridad.“El apoyo de las Fuerzas Armadas para la transformación de México ha sido fundamental”, dijo.