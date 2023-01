Estrategias de seguridad en el país no funcionan, critica Diócesis de Orizaba

El vocero diocesano de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez dijo que tal y como se ha dicho una y otra vez de parte de diferentes sectores, entre estos la iglesia, las estrategias de seguridad no han funcionado."Hay una demanda de seguridad pública y de análisis de las estrategias que evidentemente no han funcionado".Agregó que el resultado se ve con la serie de eventos violentos, que también se debe reconocer no son aislados, sino consecuentes en un lado y otroproduciendo el daño que hoy afecta a tantas comunidades y pueblos."El análisis que se haga no tendría que ser sólo en el origen de los actos de violencia, sino en la repercusión, en los resultados que generan en la población, en la intranquilidad, la vulnerabilidad, el cierre de negocios, el miedo con el que los ciudadanos viven.Así como a la afectación en la actividad turística, en las familias que no pueden desarrollar la vida con la tranquilidad merecida y que manifestaría que estamos en un país pacífico civilizado y con un Estado de Derecho que se aplica".Pero al no ser así, entonces expresó el presbítero, preocupa pues va afectando a las comunidades del Estado.