Estrenan el montaje “Vida y obra de una actriz independiente”, de Karina Meneses, en Xalapa

“Vida y obra de una actriz independiente” se estrenará en Xalapa el primer fin de semana de febrero en Área 51, trabajo en que la autora, Karina Meneses, es la directora y la protagonista. “Me animé a hacerlo todo yo, trabajo que en un principio no lo pensé para teatro”, contó la actriz, y explica que al terminar de escribir su proyecto, lo mostró a una amiga, también actriz, que tuvo que moverse de la ciudad y Karina Meneses se quedó con la espinita de continuar con el montaje.“Es la vida de una actriz, que puede ser cualquiera, no habla de los bemoles, sino de temas personales, situaciones que todas las actrices han vivido, al desnudo, de algo que les sucede en ese momento. Se habla de la gente, en un juego de realidades, de cosas que son parte de mi vida, pero con un poco ficción, no es totalmente real.”, detalló.El trabajo actoral, la propuesta escénica constante y su disciplina han permitido que Karina Meneses se haya convertido en todo un personaje local, lo que ha logrado después de años en el escenario, de adquirir experiencia en infinidad de foros.Actualmente forma parte de ORTEUV, la compañía de teatro universitaria, sin embargo su llegada al escenario fue desde que cursaba la mitad de la carrera de teatro:“Empecé a trabajar con proyectos, con diferentes maestros, uno de los primeros fue con Leticia Colina, en el programa de Alas y Raíces, anduvimos viajando, en la formación de manera profesional, dábamos funciones en distintos puntos de la República.”“Éramos un equipo pequeño, en ese momento tuve que aprender desde relaciones públicas, hasta la producción y la logística de armar y desarmar escenarios, es ese aprendizaje que no se da en la escuela, sino cuando ya estás en el escenario. Fue cuando conocí todos los perfiles que tiene el teatro, que no es solo actuar.”“Vida y obra de una actriz independiente”, tendrá una breve temporada, del 2 al 5 de febrero, en Área 51, ubicada en la avenida Revolución 307, casi esquina con la avenida Veinte de Noviembre. Con funciones de jueves a viernes. En horarios este jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00. Los boletos tendrán un costo de $100, en preventa, de $150, a partir del jueves, día del estreno. Se pueden adquirir desde ahora, en Boletopólis.com.