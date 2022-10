Estrés provoca problemas cerebrovasculares: ISSSTE

Hasta 8 pacientes con eventos cerebrovasculares al mes atiende la Clínica-Hospital del ISSSTE en Coatzacoalcos, informó la directora Esperanza de la Rosa Valencia.En el marco de la caminata de concienciación realizada este viernes, indicó que las principales víctimas son adultos mayores de 70 años.Sin embargo, reconoció que hay gente de 30, 40 y hasta 50 años que llegan a tener eventos cerebrovasculares a consecuencia del estrés bajo el que viven."El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado organizó la caminata DALE para el evento cerebro vascular, hay que recordar que la D es de debilidad facial, es cuando un paciente presenta sintomatología que tiene desviación de comisura, que empieza a sentir hormigueo y el aflojamiento de brazos y piernas, la L de lenguaje pues no se puede hablar normalmente y la E de emergencia, al momento que detectamos estos tres síntomas tenemos que llamar al 311 para activar la acción de atención médica", dijo.Reiteró que 2 pacientes por semana son atendidos en el ISSSTE de Coatzacoalcos por infarto cerebral, algunos casos son transitorias y los pacientes salen, pero cuando es hemorrágico ya es difícil sacarlo y los tienen que derivar el tercer nivel en el hospital de Veracruz."Son los adultos mayores de 70 para arriba, pero a veces de 30, 40 y 50 años que el estrés laboral, el estrés económico o muchas situaciones que pueden influir para que un paciente se estrese y esto suceda, también quienes padecen diabetes o hipertensión no controlados", añadió.Dijo que el infarto cerebral se puede prevenir si nos cuidamos al estar libre de chatarras, bebidas azucaradas y ejercicio.A los pacientes se les da tratamiento neurológico o rehabilitación porque no hay medicamentos para esta situación.